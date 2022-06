Una ola de renuncias

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que durante los meses de abril, mayo y junio de 2021 un total de 11,5 millones de trabajadores renunciaron a sus empleos (y es un fenómeno que no ha terminado, se mantiene). Por otro lado, según la investigación de Gallup del mismo año, el 48 % de los empleados buscaba activamente hacer un cambio trascendental.

El confinamiento y la pandemia despertó en las personas una necesidad de cambios, y el panorama laboral no es la excepción a ello. Sentirse enfrascado en una posición o en un cargo que ya no ofrece valor agregado para su crecimiento personal y profesional, sentir que están siendo desaprovechadas algunas habilidades, no tener una remuneración que sea suficiente o hasta simplemente un sentimiento de infelicidad en el trabajo son algunas de las razones.

Por otro lado, también se ha sumado una ola de personas que tienen una gran preferencia por el trabajo remoto. En Colombia, según cifras de febrero, 3 de cada 10 empleados no quieren volver a la presencialidad, por lo que, desde muy inicios de año, varios expertos empezaron a temer por una especie de propagación del fenómeno que se conoció en Estados Unidos como “La Gran Renuncia”.

Lo interesante fue que se desarrolló en plena crisis, en donde millones de trabajadores alrededor del mundo se aferraban, bien o mal, a sus empleos ante un ferviente temor perderlo. Empleos que, de una u otra forma, sirvieron para sobrellevar la peor crisis del siglo a nivel mundial. No obstante, en abril 2021, casi 4 millones de trabajadores en Estados Unidos (en 2,7 % de su fuerza laboral total) dejaron sus puestos de trabajo, y la tendencia se mantuvo hasta finales de año.

A ello se le sumó el resultado de un estudio realizado por Microsoft en 2021, en el que aseguraba que más de 40 % de la fuerza laboral global estaba evaluando la posibilidad de cambiar de empleador en algún punto de ese año. Una decisión a la que le pueden salir miles de razones, pero asociadas a “La Gran Renuncia” se le pueden asociar cuatro factores en particular, según Anthony Klotz, profesor asociado de gerencia en la Escuela de Negocios Mays de la Texas A&M University.

El primero de ellos es que la decisión del cambio de trabajo era una que muchas personas habían postergado dada la llegada de la pandemia en 2020. La incertidumbre de este año fue un impedimento para dejar sus puestos de trabajo, pero la decisión se iba a tornar acción tarde o temprano, especialmente con los avances de la vacunación y una recuperación económica.

El segundo factor estaría asociado al agotamiento laboral. Esto tuvo una pequeña aceleración gracias al trabajo remoto y el intento de muchas personas por lograr un equilibrio entre su vida laboral y su vida familiar/personal bajo el mismo espacio. Esto elevó los niveles de agotamiento y a un ritmo bastante creciente.

El tercer factor se relaciona a una clase de revelaciones o “epifanías”, en donde algo repentino sucede y las personas empiezan a considerar un cambio de trabajo por motivos como no obtener el ascenso que esperaban, no recibir lo que esperaban en los procesos de crecimiento interno de las compañías o hasta por la renuncia de compañeros que, tiempo después, manifiestan lo bien que les ha sentado el cambio por cultura, salario, flexibilidad, etc.

Por último, está la aversión al retorno a la oficina. Para aquellas personas que lograron adaptarse al trabajo remoto con éxito, les es más sencillo estructurar su jornada con mucha más flexibilidad que en la oficina. Una clase de libertad que ahora muchos estarían próximos a perder y es un motivo más que suficiente para buscar un trabajo que no le remueva estos beneficios.

Aunque el contexto micro y macroeconómico de Colombia sea notablemente diferente, y no tenga una base sólida para que se acentúe con fuerza un fenómeno de tal magnitud, sí se ha presentado una considerable expansión en materia de renuncias y de rotación de personal por casi los mismos factores que se asociaron previamente a “La Gran Renuncia”, y podríamos sumarle la búsqueda de mejores salarios y de mayores beneficios no salariales que se constituyen ahora como parte importante en el bienestar del trabajador.

La estabilización ideal para las organizaciones sería detener el tsunami del desgaste y aumentar la retención, según la Harvard Business Review, pero teniendo en cuenta un punto adicional que pasa desapercibido.

En medio de la frenética necesidad de contratar más y más, no hay que olvidarse de atender también a las personas que se quedan. Hay que evitar que se propague una sensación de menosprecio por aquellos que se quedan y que, en ocasiones, se sienten ignorados por la fiebre de contratar nuevas personas, y que no vale el esfuerzo que hacen para que el negocio siga adelante.