Esta última etapa empezó en 1982, en el Gobierno de Belisario Betancur, que en su discurso de posesión dijo: “¡No quiero que se derrame ni una gota más de sangre colombiana!”. Y no faltaron entonces los que protestaron con sorna: “Cuál paz, si aquí no hay guerra...”. Pero Andrés Pastrana, elegido 16 años más tarde, le hizo eco: “¡El presidente de la República asume el liderazgo irrenunciable de construir la paz!”. Y Juan Manuel Santos , 12 años después, fue también enfático: “¡Yo aspiro a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos!”. Muchos, todavía, se obstinan en negar la existencia del púdicamente llamado “conflicto armado interno”, calificándolo de mera delincuencia común a cargo de “disidencias” de guerrillas extintas (las Farc, el EPL), “bacrim” (bandas criminales), GAO (grupos armados organizados), carteles mexicanos del narcotráfico y la supérstite guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) . Y sin embargo el tal conflicto sigue sin resolverse. Estas cuatro décadas se han consumido en esa guerra. Más exactamente, en esas guerras: varias guerras locales y superpuestas.

Los primeros años ochenta fueron de esperanza con respecto a la posibilidad de la paz civil. El presidente Betancur entabló conversaciones con la guerrilla más antigua y numerosa del país, la comunista de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y con la entonces más reciente pero, por no ser rural sino urbana, percibida como la más peligrosa: la vagamente socialdemócrata del M-19. Betancur alegaba que existían “razones subjetivas y objetivas de la subversión”. Y las objetivas eran las más permanentes y antiguas: la inequidad y la miseria. Lo cual era considerado por el “establecimiento” económico y político una herejía revolucionaria: Belisario Betancur era un traidor. Por eso convencer de que participaran en la búsqueda de la paz a los partidos de Gobierno no fue fácil. Pero se resignaron. Se pactaron treguas. El “establecimiento” –expresidentes, grandes empresarios, directores de museo– visitó a las guerrillas en sus remotos campamentos. La prensa, resignada también, apoyó con mayor o menor entusiasmo la iniciativa gubernamental.

Los militares, sin embargo, no fueron consultados y sabotearon el proceso, con lo cual recomenzó la guerra. O, más exactamente, no se interrumpió. La tregua con las Farc empezó a hacer agua. Y el M-19, diciéndose traicionado por el Gobierno, en noviembre de 1985 se tomó a tiros el Palacio de Justicia en el corazón de Bogotá, para, según proclamaba, “juzgar al presidente”. Vino la retoma a sangre y fuego del Ejército . El incendio del Palacio y la masacre: la muerte de todos los guerrilleros asaltantes y de la mayor parte de los magistrados de la Corte Suprema tomados como rehenes. El presidente Betancur, ausente durante la batalla, se limitó a decir poéticamente, incomprensiblemente, que “oía voces desde las alturas”. La paz volvía a estar lejos.

Pues había empezado a crecer en forma desaforada el narcotráfico de cocaína, cuya omnipresencia –en lo criminal, en lo político, en lo económico– iba a dominar la historia del país en las décadas siguientes, y hasta hoy (al menos). Tomado en un principio con benevolencia por la sociedad, como una nueva modalidad folclórica del eterno contrabando, el tráfico de cocaína rumbo al mercado insaciablemente consumidor de los Estados Unidos generó pronto estructuras mafiosas poderosas y ricas e hizo surgir una que la prensa llamó “clase emergente”: la de los “mágicos”, que compraban sin regatear el precio haciendas, casas, ganados, equipos de fútbol, reinas de belleza, jueces, militares, parlamentarios. Desatando, sin discusión, la más grande oleada de corrupción de todas las oleadas de corrupción de la historia del país. No en balde el narcotráfico, ya para entonces, representaba una porción del Producto Interno Bruto (PIB) del 5 o el 6 por ciento, superior a la del café, que durante más de un siglo había sido la columna vertebral de la economía colombiana.

La convocatoria de la Constituyente tuvo una principal virtud: el consenso. A diferencia de las muchas constituyentes reunidas en Colombia desde la proclamación de la República a principios del siglo XIX no fue la obra de un partido vencedor en una guerra civil, sino la de muchos participantes. Entre ellos, tres fuerzas principales: los liberales del Gobierno de César Gaviria, los conservadores del Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez Hurtado y el desmovilizado grupo guerrillero M-19. Fueron convidados, aunque no quisieron asistir, el ELN y las Farc (que, en cambio, vieron su campamento central bombardeado por el Ejército). Y de ahí salió la Constitución de 1991, la más larga del mundo (380 artículos y 67 transitorios) que en los 29 años transcurridos ha sido reformada unas 50 veces.

El Gobierno de César Gaviria trajo a Colombia, bajo el entusiasta lema de “¡Bienvenidos al futuro!”, el neoliberalismo económico: desregulación y apertura al mercado global, supresión del proteccionismo y rebajas de impuestos, saludados por los importadores y los banqueros y lamentados por los industriales y los agricultores. La incipiente industrialización del país se detuvo o se reversó, y Colombia pasó de ser exportadora a importadora de alimentos, tendencias que se prolongarían en los gobiernos posteriores con los TLC (Tratados de Libre Comercio) hasta el día de hoy. Y entre tanto continuaron las matanzas de Escobar y sus secuestros de personalidades, provocando más y más reformas judiciales: premios por delación, institucionalización de los “jueces sin rostro”, y la figura curiosa del “sometimiento a la justicia”. A la cual se acogió el gran narcotraficante para retirarse por un tiempo a una cárcel privada llamada La Catedral, construida en sus propios terrenos y custodiada por sus propios hombres, de la cual se fugó por la puerta para reanudar su guerra contra el Estado hasta su muerte en un tejado de Medellín a fines de 1993, enfrentado a una alianza heteróclita de la Policía, la DEA norteamericana, los narcotraficantes del cartel de Cali y sus antiguos socios paramilitares.

Y seguían las conversaciones de paz con las guerrillas. Caracas y Tlaxcala. Inanes.

En la siguiente etapa el protagonismo le correspondió también al narcotráfico. El liberal Ernesto Samper, que iba a ser el último de su partido en llegar a la Presidencia, fue elegido en 1994 con los dineros aportados a su campaña –y según él, “a sus espaldas”– por el cartel de Cali. Ya para entonces en Colombia las elecciones no se ganaban con votos, sino con plata, tanto a nivel local –alcaldías, gobernaciones–, como en las presidenciales. De ahí el famoso proceso 8.000, por el cual fueron condenados docenas de políticos de todo el país pero no el propio Samper, beneficiario de una medida de la alambicada figura de la preclusión por parte del Congreso: ni culpable ni inocente, sino todo lo contrario. Pero en esa discusión se fueron los cuatro años de su gobierno, durante el cual Samper, acosado por el embajador de los Estados Unidos, se esforzó hasta la extenuación por erradicar personalmente (hay fotos) las plantaciones de coca del país para ser perdonado por las autoridades del Imperio. Lo hacía, dijo, “por convicción, y no por coacción”. Pocos le creyeron.