Barranquilla y Cali se disputan el tercer puesto entre las mejores ciudades

En el caso de Barranquilla, el CPC consolidó indicadores de competitividad junto con el municipio de Soledad, en donde funciona el aeropuerto Ernesto Cortissoz y una parte importante de la industria . Con Cali se hizo lo mismo, juntando a Yumbo, donde también tienen asiento importantes empresas y fábricas. En este último caso, el análisis del CPC no incluyó los centros de producción del norte del Valle y el mismo Cauca.

A pesar de ello, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) presentó hace poco un complemento a su ya tradicional Índice Departamental de Competitividad, y ahora está revisando el comportamiento de las ciudades capitales a través del Índice de Competitividad de Ciudades (ICC). Este nuevo insumo está muy sintonizado con las tendencias del comercio mundial, en donde la lucha y la competencia por la inversión, el talento y la calidad de vida ya no es entre países sino entre ciudades.

Pero antes de ver cómo va esta sana lucha, es necesario aclarar que buena parte de la información económica disponible, incluida la del Dane, mide y compara varios indicadores económicos departamentales, pero no hace lo mismo con las capitales. Una tarea pendiente en el Gobierno.

Algunos colombianos vienen diciendo desde hace un tiempo que las personas que viven en ‘tierra caliente’ suelen trabajar menos, ser más perezosos y, como si fuera poco, afirman que a los oriundos de estos territorios –de manera general y prejuiciosa– no les gusta pagar las cuentas; un fenómeno clasificado en medios de comunicación como ‘cultura del no pago’.

El dato consolidado del ICC encontró a Cali en el puesto 6 y a Barranquilla en el 9. Sin embargo, al hacer un zoom en los indicadores que alimentaron este ranking se encuentran datos interesantes. Por ejemplo, en cuanto a condiciones básicas, que incluyen temas como infraestructura, tamaño de mercado, instituciones, educación, salud y sostenibilidad ambiental, Barranquilla quedó en el puesto 6, superando a Cali que quedó de 11.

Pero en otra competencia, la de la sofisticacion e innovacion es Cali la que pica adelante en el puesto 3, mientras Barranquilla le sigue muy cerca en el 5. El otro factor de competitividad que analizó el CPC fue eficiencia (educación superior y eficiencia de los mercados), en ese caso la pelea es más intensa, pues Cali logró el lugar 8 y Barranquilla el 9.

Se trata de indicadores que dan cuenta de las cosas que están pasando en estas ciudades.

Por ello no es suficiente con mirar el PIB de las dos capitales. Si nos basamos solo en este indicador macroeconómico, el área metropolitana de Cali es cerca de dos veces el de Barranquilla o Bucaramanga y 72,1% el de Medellín. Allí hay una distancia todavía grande.

En donde no hay tanta diferencia es en el valor agregado per cápita. En la capital del Atlántico es de $12,78 millones, mientras en Cali es de $15,70 millones.

A continuación otro dato interesante. Aunque Barranquilla es casi la mitad en población y está lejos en PIB frente a Cali, otro es el asunto si se revisan los ingresos e inversión pública de las dos ciudades.

La evolución de ingresos públicos en la Arenosa es impresionante. En 2008 reportaba ingresos de $800.000 millones y la mayoría de estos eran embargados por múltiples procesos jurídicos y de Ley 550 (insolvencia). El panorama cambió mucho, pues en 2017 a la capital del Atlántico ya ingresaba cerca de $2,8 billones. En Cali, también producto de la buena gestión del actual alcalde, se viene mejorando esta cifra: en 1998 ingresaba $800.000 millones, en 2008 cerca de $1,2 billones y en 2017 llegó a $3,6 billones.

“Barranquilla tiene casi el mismo presupuesto de Cali, pero tenemos el doble de población”, confirmó a Dinero el alcalde de la ciudad, Maurice Armitage.

Pero el dato más interesante está en la inversión pública per cápita, que es finalmente la que se percibe en calidad de vida. En 2008 Barranquilla invertía $586.467 por cada habitante, en el año 2016 la cifra estaba ya en $1‘703.865, casi tres veces más. Ni siquiera Bogotá se le acercó, pues la capital de Colombia reportó que por cada habitante se invirtieron hace dos años $1‘278.707. En Cali, la inversión pública por habitante pasó de $377.680 en 2008 a $904.379.

“En 2008 (en la primera administración de Alejandro Char) todo era oscuro, los dineros públicos estaban embargados, no había ni papel y el cobro de los impuestos lo tenía una empresa privada”, cuenta Ana María Aljure, secretaria general de la Alcaldía de Barranquilla y mano derecha de Char en temas de contratación pública.

Así mismo, el ingreso del hogar promedio de Barranquilla ha registrado un crecimiento que recorta la brecha con otras ciudades, incluida la misma Cali. “Un hogar en Barranquilla de 4 personas ganaba $1,6 millones en 2010, el año pasado subió a $2,8 millones. En resumen, se incrementó cerca de 70%, mientras que en Bogotá en ese mismo periodo creció 25% y en Medellín 35%.

Sin embargo, esa recuperación no es suficiente para acercarse a los ingresos de las dos principales ciudades de Colombia, donde los ingresos por habitante son más altos. "Lo que pasa es que teníamos un rezago muy grande. Yo creo que si seguimos en este camino y constancia alcanzaremos en ingreso promedio por hogar a las ciudades del centro del país en unos 10 años”, anticipó Carlos Acosta, gerente de la ciudad de Barranquilla.

En Cali tampoco se quieren quedar atrás y por eso la gran apuesta de su alcalde Maurice Armitage es la educación. Casi 60% de la capacidad de inversión de la ciudad –unos $550.000millones– se están destinando a planes de mejoramiento de la infraestructura y calidad de escuelas, colegios y universidades. “Estamos impulsado programas de bilingüismo para atender las necesidades de las empresas que están llegando”, dijo Armitage en diálogo con Dinero.

La meta de la ciudad es lograr crecimientos sostenidos de su economía de 6% antes de 2036, cuando la sultana del Valle cumpla 500 años de fundación.

“Queremos ser la segunda ciudad en importancia en el mediano plazo y convertirnos en un fenómeno económico. Para ello, queremos impulsar los negocios asociados a la excelencia clínica, las industrias creativas, el hábitat y la movilidad, así como la biotecnología, en donde caben los desarrollos farmacéuticos, la industria cosmética y la agroindustria”, dijo Julián González, secretario de desarrollo económico de Cali.

Barranquilla, tu papá

¿Qué hizo Barranquilla para entrar de frente en esta guerra contra la pobreza y los ingresos bajos? El gerente de la ciudad, Carlos Acosta, recuerda que en los primeros años de este siglo la pobreza de la ciudad bordeaba un 43% y que ahora está en 20%. También cuenta que la ciudad se paralizaba unos 30 días al año por cuenta de 7 grandes arroyos que inundaban la ciudad y que dejaban muchas veces muertos y grandes afectaciones. Todo eso sin contar que los sistemas de educación y salud habían colapsado por aquellos días producto de la mala gestión y la desidia. De manera casi silenciosa, la situación cambió en poco más de una década.

A pocos días de iniciar el mayor evento internacional en que se haya metido esta ciudad, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se están invirtiendo $1 billón de pesos en la canalización de todos los arroyos, 70% de los estudiantes de colegio ya está en jornada única, se modernizó la red de hospitales y se están terminando 12 nuevas sedes del Sena.

Pero tal vez una de las revoluciones más grandes de Char es la de los parques públicos. De más de 200, se han recuperado 127 y para finales de 2019 estarán remozados un total de 186.

Algo que llama poderosamente la atención es que a diferencia de otras ciudades, Barranquilla ha logrado empoderar a las comunidades con efectos que apenas se empiezan a medir.

“El diseño de los parques se hizo en conjunto con la gente de los barrios. Ese programa lo inició la exalcaldesa Elsa Noguera; ella iba y se ponía de acuerdo con la gente. Por ejemplo, la comunidad podía pedir espacios para ensayar comparsas en lugar de alguna cancha. Cuando la obra estaba lista, se le entregaba primero a la comunidad antes que al interventor”, cuenta Acosta.

El resultado ha sido espectacular. La gente de la Costa, acusada en muchas ocasiones en el interior del país de tener la ‘cultura de no pago’, ha demostrado que cuando las obras se ven el dinero también.

Está el caso de un parque en donde casi no dejan entrar a la Alcaldía porque pensaban que iban a dañar lo poco que había. “Cuando las señoras vieron terminado todo, se acercaron a preguntar por qué no había llegado el siguiente recibo de valorización. ¡Lo querían pagar aun cuando ya no era necesario!”, explicó el gerente de la ciudad, quien agregó que existe una clara correlación entre la recuperación del espacio público con el recaudo de impuestos. Por ejemplo, cuando se recupera uno de estos sitios, crece en un 11% la cantidad de gente que paga el predial.