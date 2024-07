¿Qué negocios se embolataron o quedaron en espera en Colombia?

En el mismo sector, una venta que ha sonado durante varios años es la de Avantel, a pesar de que la empresa señala que no hay transacción sobre la firma.

También se está a la espera de que se concrete en las próximas semanas la alianza comercial de Avianca con United Airlines, en la que al parecer también participaría Copa. Mientras esto se da, Avianca anunció la venta de varios de sus activos no estratégicos.

Uno de ellos es la venta de activos de carbón de Drummond , un proceso que se canceló hace unas semanas y que fue anunciado por la propia compañía."El 1° de noviembre de 2017, Drummond Company Inc. contrató a Goldman Sachs como asesor financiero. Esta consultoría estaba relacionada con una posible venta de la totalidad o un porcentaje de la participación que Drummond Company, Inc. tiene en las operaciones mineras de carbón colombiano, así como en los activos de transporte de Drummond International, LLC”, contempla parte del comunicado.

Sumado a que el primer semestre estuvo lento y las transacciones se han vuelto más complejas y difíciles de concretar, hubo negocios que no lograron consolidarse, bien sea porque los procesos se enterraron definitivamente o porque se aplazaron para otro momento.

Uno de los negocios pendientes es la venta de la participación del Estado en Coltel y quizá de otros activos estatales.

Pero, ¿cuáles son los motivos por los que no se concretan muchas de las ventas de compañías? para los banqueros consultados, sin duda el precio es un factor determinante, que va unido a otras causas.

Pero entre los factores que influyen en que no se cierren los negocios, hay algunos que van más allá. Por ejemplo, una empresa que no aplica de manera adecuada sus estándares de gobierno corporativo puede verse afectada en el precio de transacción. Otra posible razón es que no tenga políticas claras de prácticas anticorrupción.

Para el socio de Governance Consultants, Andrés Bernal Castiblanco,"todo lo que afecta la confianza empresarial tiene consecuencias impredecibles y a veces permanentes. Si aprendemos de hechos históricos tipo Interbolsa o Saludcoop, se debe saber mucho más de lo que pasó y aprender como sistema empresarial esas lecciones", comenta.

Y cada vez se van sofisticando más los negocios: fondos que compran participaciones y son exigentes en materia de gobierno corporativo. En todo caso, se espera que en los próximos meses florezcan muchas más transacciones frente a lo que se vio este año.