Alirio Alarcón, el boyacense detrás del concesionario estrella de Renault

Esa pilera lo llevó después a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Nacional . Pero no se conformó con entrar a esta prestigiosa universidad pública; a la edad de 17 años consiguió un trabajo como técnico mecánico en Autonal, concesionario de Renault, por allá en el año 1976, cuando por las calles andaban sin mayor reparo los emblemáticos R4 y R6.

Alirio Alarcón llegó a Bogotá a la edad de 11 años proveniente de Tutazá, Boyacá. En ese entonces lo que sabía de carros era lo que su padre le había enseñado en la operación del tractor de la finca. Sin embargo, eso fue suficiente para germinar en él el amor por los fierros. “Llegué a la casa de unos tíos con la firme intención de terminar mi bachillerato. En noveno grado me metí al Sena a estudiar mecánica, por lo que me vi obligado a terminar el bachillerato de noche”, cuenta Alarcón desde su oficina ubicada en el segundo piso del concesionario Autostok, en la zona de Morato, al noroccidente de Bogotá.

Al cierre de abril de este año, 1.675 vehículos separaron a Renault del primer lugar en ventas que tiene hace años la estadounidense Chevrolet. Este año la pelea no necesariamente se traducirá en un volumen creciente de vehículos vendidos. La corona la tendrá en diciembre la compañía que menos caiga en el mercado; todo por cuenta de la desaceleración de la economía, la subida del IVA y un pujante comercio de vehículos de segunda mano.

Sin recibir la cédula, a la edad de 18 años pasó a trabajar a Servicio Andino, otro concesionario del norte de Bogotá. Allí inició como jefe de taller. “Los jefes míos me querían mucho porque tomaba el negocio como si fuera mío”, relata emocionado el empresario.

Y no es para menos, el destino también le sonrió. En Servicio Andino conoció a Jaime Vásquez, dueño del establecimiento y aficionado a los carros de carreras. No solo le quedó tiempo para arreglar los carros que le traían en ese entonces, también le quedaba el gusto por arreglar los autos que llevaba Vásquez al autódromo de Tocancipá. “Nos fue muy bien. Ganamos las copas Renault de los años 77, 78 y 79”, cuenta el empresario que el año pasado logró facturaciones por $220.000 millones.

Ese éxito no lo embriagó. Todo lo contrario, fue el inicio de algo grande. Su salario como jefe de taller de Servicio Andino era el equivalente a $3,5 millones a precios de hoy. Por eso pudo ahorrar y comprar un taxi al poco tiempo. Esa experiencia comercial le dio fuerzas para establecer una sociedad con su amigo José Narváez. “Montemos un taller” fue lo que le dijo Alarcón a su colega de taller por allá en el año 1981. El nombre llegó casi por casualidad. Un inversionista alemán de la época, que no prosperó con uno de sus negocios, tenía una papelería impresa a punto de dañarse. “Lo que hicimos fue adaptar el nombre Servicio Total Ok a la papelería que había de Autostok y así nació el nombre”, dijo Alarcón.

En ese entonces Morato era un barrio de casas grandes sin concesionarios ni talleres. “Fuimos los primeros”, dice el empresario. Ya con empresa propia y una filosofía de alta calidad en su trabajo de mantenimiento, Sofasa se empezó a interesar y contrató en 1984 servicios automotrices con esta empresa.

“En 1986 le compré a mi socio su participación y en 1990 empezamos a vender usados y 4 años más tarde vehículos nuevos. Ya para 1997 Renault nos contrató como concesionario, es decir, un trabajo que requirió de varios años de esfuerzo”, dijo.

Negocio a mil

Hace 20 años Autostok vendía unos 10 vehículos al mes y en la actualidad ya es el segundo vendedor de carros Renault, un total de 4.800 unidades en 2016. Es el segundo concesionario de Renault con más ventas detrás de Sanautos; la diferencia entre los dos es de 200 unidades al año.

El otro gran negocio en esta industria es la posventa, asociada a las actividades de mantenimiento y reparación. Autostok es primero en este segmento al comprarle a Renault cada mes unos $2.500 millones en repuestos, distribuidos en 5 talleres y puntos de venta.