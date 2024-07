¿Qué provocó la caída de la bolsa colombiana en octubre?

La reconocida Ley de Murphy que indica que si algo malo pasa siempre puede empeorar se cumplió al pie de la letra en la bolsa de Colombia en octubre pasado. Un coctel de situaciones propició el mayor desplome mensual de la plaza en diez años: la caída en el precio del petróleo, que habría contribuido en 3% del retroceso, el descenso de otros índices como el S&P 500 en Estados Unidos y al retiro de Harbor International Fund, un poderoso fondo de acciones que tenía títulos de emisores colombianos por la ‘bobadita’ de US$1.100 millones.

¿Pero de qué se trató este ‘salpicón’ de factores que tienen los precios de algunas acciones en niveles impensables? Si bien en los meses pasados la Bolsa de Colombia había resistido mejor el embate internacional que las de otros países emergentes, esta vez la realidad fue diferente.

La caída en los precios del petróleo Brent, que pasó de US$82 a US$75 el barril, fue un gran factor que le ‘pegó’ a la plaza colombiana. Hay que considerar que Ecopetrol representa 20% del índice de capitalización Colcap, cuya acción cayó 15% en este mes. Esto, sumado al nerviosismo general por cuenta del menor crecimiento mundial, así como por las tensiones comerciales, fueron factores que propiciaron los descensos.

Pero, sin duda, las ventas de un reconocido jugador de los mercados financieros y proveniente de Chicago impulsaron parte de estos resultados en rojo. Se trata de Harbor International Fund, un fondo de US$18.800 millones a octubre, que lleva casi cinco años invirtiendo en acciones colombianas de cinco compañías y siete referencias, en su mayoría del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), que tienen una fuerte participación en el índice Colcap: Cementos Argos (4,4%), Grupo Argos (7,4%), Grupo Sura (10,6%), Bancolombia ordinaria y preferencial (19,29%) y Preferencial Aval. (5,58%).

Desde comienzos de este año este ‘Tío rico’ de la bolsa colombiana empezó a vender parte de su participación en Grupo Argos y también del American Depositary Receipts (ADR) de Bancolombia, sin que se notara porque no se vio un gran efecto en la plaza bursátil, en donde reinaba el optimismo por cuenta de la expectativa del cambio de gobierno y la fortaleza en el precio de barril de crudo. Esto, a diferencia de otros mercados emergentes que empezaron a caer desde febrero.

¿Pero ha sido este fondo el mayor responsable de lo que está pasando en la bolsa? “No. Hubo mucha volatilidad mundial y ahí es donde uno dice que Harbor ha influido, pero no es la única razón, porque el efecto del fondo se empezó a notar desde agosto”, afirma Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas de Davivienda Corredores.

¿De agache?

De hecho, en el primer semestre pasó prácticamente ‘de agache’ la paulatina salida del fondo. Sin embargo, en los últimos tres meses sí se ha notado que México y Colombia han sido los mercados de peor desempeño de Latinoamérica, con caídas de 10,4% y 8.96%, respectivamente, en lo corrido del año.

“Harbor comenzó a vender desde el segundo semestre. Es un fondo relativamente conservador y, a medida que los inversionistas globales empezaron a retirar recursos de los emergentes, se generaba la necesidad de liquidar posiciones y los llevó en agosto a aplicar políticas de inversión aún más conservadoras. Como resultado, redujeron su exposición en Colombia a su mínimo”, cuenta Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas de Alianza, quien afirma que fue atípico que el fondo invirtiera en Colombia, porque es su costumbre hacerlo en países desarrollados.

Esa gran fuerza vendedora incidió en la fuerte caída de la bolsa. “Probablemente Harbor terminó sus ventas en octubre o creemos tienen una participación muy bajita en Colombia”, dice el especialista.

¿Significa el retiro de un fondo –que a septiembre reportaba un descenso en su rentabilidad de 5%– que es mejor salirse de un mercado como el colombiano? La respuesta de los expertos es no. “Harbor no está vendiendo porque crea que haya que salirse de Colombia o porque crea que no hay futuro. Lo que vemos es que el fondo se desvió mucho en su exposición en Colombia y lo que hicieron fue reajustar y disminuir participación. Es más una decisión estratégica de portafolio”, comenta Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores.

Hay otros agentes que señalan que el gestor se inclina más hacia emisores con mayores retornos de capital en el ámbito global.

En todo caso, Harbor no es el único gran comprador internacional, pero sí hasta ahora era el más poderoso. Se espera que otros fondos e inversionistas aprovechen la temporada de rebajas en la bolsa para hacerse a títulos de atractivos emisores.

Algunos analistas ven oportunidades de inversión. Por ejemplo, se observa que Cementos Argos está en niveles no vistos hace cinco o seis años. En mayo de 2017 se ubicaba en $12.600 y hace unos días llegó a mínimos de $6.900. Las razones van desde un mediocre desempeño del sector de la construcción hasta las temidas ventas de Harbor.

Lo mismo pasa con Grupo Argos, que alcanzó máximos en septiembre de 2013 a $24.400. Sin embargo, desde agosto pasado cae 21%.

¿Qué esperar?

La pregunta que muchos inversionistas se hacen es si la descolgada va a seguir. Lo cierto es que los analistas coinciden en afirmar que va a depender de lo que pase en el mercado mundial y, por supuesto, del precio del petróleo, que no tiene grandes expectativas de valorización.

“Para fin de año esperamos que el Colcap se mantenga estable o un poco por encima de lo que está, pero nuestro pronóstico para el primer semestre de 2019 es un Colcap presionado a la baja y con la misma tendencia con la que termina, más que todo por el entorno global”, dice Campos, quien señala que será un año de desaceleración económica en Estados Unidos, que le quita crecimiento a Colombia. Según el analista, 2019 va a estar en corrección y por eso se verán oportunidades de compras interesantes.

También habrá que esperar qué tan ‘dolorosa’ resulta la reforma tributaria local y si este ajuste termina afectando de manera temporal a la inflación y la economía.

Inversión millonaria

2015. Harbor Fund tiene en Colombia 1,8% de su portafolio: es decir, US$742 millones.

2016. A pesar de su carácter conservador, aumenta su inversión, que para este periodo corresponde a 3,44% de su portafolio: US$1.200 millones.2017. La apuesta es aún más ambiciosa: es 4,73% del valor total de su portafolio. La apuesta no es de poca monta: US$1.550 millones. 2018. Retiro paulatino del mercado colombiano.