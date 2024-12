Accionistas de Pacific buscan recuperar sus recursos

Desde mediados de 2014 hasta finales de 2016, el valor del petróleo cayó dramáticamente, lo que no solo golpeó a los países productores. Las petroleras la pasaron mal y, en su caso particular, Pacific vio afectada sustancialmente su rentabilidad, al igual que la capacidad para pagar su deuda, que ascendía a US$4.500 millones.

Para hacer la reestructuración, consolidaron las acciones de la compañía sobre la base de 100.000 a 1. Es decir, que la persona recibiría una acción por cada 100.000 que tuviera antes del proceso. Las sobrantes quedarían descartadas, y por lo tanto quienes tuvieran menos de 100.000 acciones no recibirían nada a cambio. Así miles de pequeños inversionistas quedaron en el aire.

Frontera ya se notificó y ha interpuesto los recursos y fijado su posición, argumentando que la acción interpuesta no tiene mérito (ver recuadro en la página siguiente). En principio el juez ha rechazado esos argumentos y ahora busca determinar qué tan grande es el grupo y quiénes pueden verse afectados. Pero posiblemente estas no serán las únicas iniciativas judiciales contra la antigua Pacific.

Según un documento conocido por Dinero, “ Pacific incumplió el deber legal de informar al no revelar información relevante de la que tenían conocimiento , de manera sistemática a los accionistas minoritarios y al mercado de valores sobre la situación financiera real de la compañía, haciendo creer de manera artificiosa que esta era una compañía sólida y que cualquier preocupación sobre su viabilidad era infundada, cuando lo cierto era que el rendimiento de la empresa estaba en un declive irreversible”.

Todo indica que apenas comienza el primer capítulo de una historia que el país creía sepultada en el pasado.

La respuesta de Frontera

Frontera se pronunció sobre la demanda. Argumenta lo siguiente.

Ante la acción de grupo interpuesta por algunos antiguos accionistas de Pacific E&P, Frontera Energy considera que no tiene mérito para prosperar, entre otras, por las siguientes razones:La cancelación de las acciones de la mayoría de los accionistas de Pacific E&P se dio como resultado del proceso de reorganización que adelantó dicha compañía en 2016, que es diferente a Frontera Energy AG, cuyas acciones no se han cotizado en la bolsa y cuyos dueños no son los mismos de Pacific E&P.Los demandantes pretenden hacer responsable a Frontera Energy por las supuestas conductas de Pacific E&P, lo cual resulta improcedente según el derecho colombiano.

La reorganización de Pacific E&P, liderada por sus principales acreedores financieros, fue aprobada por 98,4% de sus acreedores, por la Corte Superior de Justicia de Ontario, Canadá, y por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Con ello, se preservó la compañía como unidad productiva.Las personas que adquirieron las acciones de Pacific E&P en la bolsa de valores de Toronto y Colombia asumieron riesgos, tales como la pérdida de la inversión y la insolvencia de la compañía. Además, estuvieron asesorados por comisionistas de bolsa.Tal y como fue advertido a los compradores de acciones a través del “Prospecto de información para el registro de las acciones ordinarias de Pacific E&P”, publicado en el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores de la Superfinanciera (SIMEV) en 2009, los accionistas se sometieron a la jurisdicción de las cortes canadienses. Por esto, ahora deben acoger la decisión de la Corte Superior de Ontario, Canadá, que determinó que los acreedores (incluidos los accionistas de Pacific E&P) no pueden iniciar acciones que interfieran con la implementación del plan de reorganización. Con la acción de grupo, los demandantes incumplen esta orden.

Según la información disponible en el SIMEV, Pacific E&P informó constante y suficientemente sobre su situación financiera al público. Frontera Energy confía en que los anteriores argumentos, así como los demás que han sido expuestos ante el juzgado, desestimen la acción de grupo, y hace un llamado para que no se creen falsas expectativas en los afectados con la reorganización de Pacific E&P, asunto que fue decidido por las cortes canadienses y colombianas en 2016.