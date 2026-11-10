Calendario escolar 2027 en Bogotá: esta es la fecha en la que regresarán a clases los estudiantes de colegios públicos

Las familias de Bogotá ya pueden comenzar a organizar sus planes para 2027. La Secretaría de Educación del Distrito estableció el calendario académico que deberán seguir los colegios públicos de la capital, con las fechas de inicio y finalización de clases, así como los periodos de vacaciones y recesos para los estudiantes.

La programación quedó definida mediante la Resolución 1230 del 27 de octubre de 2026 y contempla 40 semanas de trabajo académico, distribuidas en dos semestres.

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Uno de los datos más importantes para padres de familia y estudiantes es la fecha de regreso a las aulas. De acuerdo con el cronograma, las actividades académicas comenzarán el lunes 25 de enero de 2027.

La Secretaría de Educación defendió las fechas de las vacaciones. Foto: Secretaría de Educación/página web

El calendario escolar estará dividido en dos periodos académicos. El primero se desarrollará entre el 25 de enero y el 20 de junio, mientras que el segundo comenzará el 5 de julio y se extenderá hasta el 28 de noviembre de 2027.

De esta manera, los estudiantes de las instituciones educativas oficiales tendrán que cumplir con las 40 semanas de actividades académicas establecidas para el año.

Estas son las fechas de vacaciones y recesos escolares en 2027

Además de conocer cuándo deberán regresar a los colegios, las familias podrán anticiparse a los periodos de descanso que tendrán los menores durante el año.

La distribución de las vacaciones y los recesos quedó establecida de la siguiente manera:

Primer receso: del 11 al 24 de enero de 2027.

del 11 al 24 de enero de 2027. Semana Santa: del 22 al 28 de marzo de 2027.

del 22 al 28 de marzo de 2027. Vacaciones de mitad de año: del 21 de junio al 4 de julio de 2027.

del 21 de junio al 4 de julio de 2027. Receso de octubre: del 11 al 17 de octubre de 2027.

del 11 al 17 de octubre de 2027. Vacaciones de fin de año: del 29 de noviembre de 2027 al 10 de enero de 2028.

Uno de los descansos más extensos será el de mitad de año, cuando los estudiantes tendrán dos semanas sin actividades académicas. Posteriormente, deberán regresar a las aulas el 5 de julio para iniciar el segundo semestre.

Por su parte, el periodo de descanso de octubre comprenderá una semana, mientras que las vacaciones de cierre de año se extenderán durante seis semanas.

Calendario académico. Foto: archivo particular

¿Cuándo salen a vacaciones los profesores de colegios públicos?

El cronograma también establece los periodos de descanso para los docentes y directivos docentes de las instituciones oficiales.

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Para 2027, el personal educativo tendrá siete semanas de vacaciones, distribuidas en dos periodos: el primero irá del 21 de junio al 4 de julio, mientras que el segundo comprenderá del 6 de diciembre de 2027 al 10 de enero de 2028.

Adicionalmente, se contemplan cinco semanas de desarrollo institucional, destinadas a labores de planeación, evaluación, organización y preparación de las actividades pedagógicas.