Esta institución educativa amplia el acceso a posgrados virtuales en educación en todos los territorios de Colombia

La Institución Universitaria Colombo Americana, Única, anunció la expansión de su modelo de educación virtual a nivel territorial como parte de su compromiso para cerrar brechas regionales. A través de su Maestría en Educación, modalidad virtual, ha logrado llegar a docentes ubicados en departamentos como La Guajira, Meta, Huila y Antioquia, ofreciendo una formación flexible, contextualizada y diseñada para transformar las realidades educativas locales.

De acuerdo con los resultados de las Pruebas Saber Pro, Única ocupa el tercer lugar en competencia de inglés entre todas las Instituciones de Educación Superior en Colombia. Este reconocimiento respalda su enfoque en el bilingüismo como uno de los énfasis de su maestría, alineado con una formación que responde a las necesidades de los territorios y fortalece el perfil profesional de los docentes.

“Desde ÚNICA, entendemos que la educación virtual debe responder a los retos de cada región. Por eso, nuestro modelo no replica la presencialidad, sino que propone espacios de autonomía, interacción significativa y acompañamiento continuo, con el fin de formar docentes que incidan en sus comunidades”, explicó María Lucía Casas, Rectora de la Institución Universitaria Colombo Americana, ÚNICA.

La Maestría en Educación cuenta con dos líneas de énfasis: Bilingüismo impartida completamente en inglés y Transformación y Calidad, dirigida a estudiantes no bilingües. Su diseño curricular combina sesiones sincrónicas, trabajo autónomo y momentos offline, para fomentar la reflexión y el análisis contextual. Además, incluye ejes transversales en inclusión, tecnologías educativas, competencias investigativas y socioemocionales.

Docentes de zonas rurales y apartadas de Antioquia, Meta y La Guajira ya hacen parte de este modelo educativo. Estos estudiantes reciben acompañamiento integral a través de monitores académicos, tutores virtuales y apoyos financieros, garantizando condiciones de permanencia y éxito académico, a pesar de las limitaciones geográficas o tecnológicas.