Gobierno de Singapur ofrece cursos virtuales a través del Icetex: ¿Cómo aplicar?

El Icetex informó que hasta el próximo lunes 18 de abril se encuentra abierta la convocatoria para que profesionales colombianos se postulen a cursos cortos en modalidad virtual que ofrece el gobierno de Singapur.

Según señaló la entidad, el objetivo de estos programas es promover “las prácticas de Singapur en diferentes áreas a profesionales colombianos”. Estas becas cubren el 100 % de la matrícula para los que resulten seleccionados. Los cursos tienen una duración de 5 días aproximadamente desde el 30 de mayo hasta el 3 de junio.

¿Cuáles son los cursos disponibles y que debe tener en cuenta para postularse?

• El primer curso disponible es International Law of the Sea y está dirigido a funcionarios de nivel medio a superior de entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Armada y/o el Ministerio del Medio Ambiente que se desempeñen en temas relacionados con el Derecho del Mar.

• El segundo curso es E-Commerce: A Collaborative Approach for a Strong Digital Economy y es un curso dirigido a funcionarios gubernamentales colombianos que actualmente se desempeñen en temas directamente relacionados con finanzas y tesorería.

• El tercer curso es Leaving no One Behind: Sustainable Wash Services in a Rapidly Changing Context y está dirigido a funcionarios gubernamentales colombianos de nivel medio a superior que actualmente se desempeñen en temas directamente relacionados con suministro, gestión, abastecimiento, manejo, higiene del agua y salud pública.

“Dentro de los requisitos para la postulación se debe tener en cuenta que esta convocatoria está dirigida a profesionales que tengan carreras afines a los programas ofrecidos por el gobierno de Singapur, que cuenten con experiencia profesional relacionada con el programa a realizar y un nivel de inglés certificado de acuerdo con lo establecido en la convocatoria con un nivel mínimo de B2″, subrayó Icetex.

Entre otros requisitos el aspirante debe tener entre 23 y 65 años, contar con un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7 sobre 5,0 y contar con un año de experiencia profesional luego de haber obtenido el título en el área del programa a realizar.

“La oferta de cursos cortos en modalidad virtual del gobierno de Singapur es de un portafolio de convocatorias que se publican anualmente, por lo que le invitamos a revisar recurrentemente nuestro sitio web para enterarse de las próximas convocatorias que estaremos publicando. Para cualquier información adicional lo invitamos a ingresar a nuestra página institucional www.icetex.gov.co, en la sección Becas - Becas para estudios en el exterior”, agregó el Icetex.

Para ingresar directamente a cada uno de los cursos y obtener información debe ingresar a los siguientes enlaces:

• International Law of the Sea

• E-Commerce: A Collaborative Approach for a Strong Digital Economy

• Leaving no One Behind: Sustainable Wash Services in a Rapidly Changing Context

Ofrecen becas para que colombianos estudien en Harvard y otras universidades del mundo

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia dio a conocer que desde el 5 de abril están abiertas las inscripciones para los interesados en obtener becas en reconocidas universidades internacionales.

Actualmente, existe una fuerte demanda laboral hacia profesionales en carreras relacionadas con las nuevas tecnologías, por lo que el Gobierno dispuso 24.000 millones de pesos para invertir en la educación de colombianos interesados en estudiar maestrías que estén relacionadas.

Entre las maestrías, estos son algunos temas en los que están enfocadas:

Ciberseguridad.

Inteligencia artificial.

Blockchain .

Ciudades inteligentes.

Machine learning.

Internet de las cosas (IoT).

Computación en la nube.

Realidad aumentada.

Robótica.

Impresión 3D y 4D.

Nanotecnología

Computación cuántica.

Cobots.

Realidad aumentada y realidad virtual.

Ciencia de datos

Marco regulatorio de las tecnologías de la información y las comunicaciones

Desarrollo de software y aplicaciones informáticas, entre otros.

Los interesados deben ingresar a la página oficial del Icetex y crear un usuario para continuar con el proceso. Además, se debe tener en cuenta que como las becas son para el exterior, el precio debe ser de máximo 78.000 dólares.

También se debe tener en cuenta que sean universidades que se encuentren en el Academic Ranking of World Universities (Ranking de Shanghái) o Clasificación CWTS Leiden 2021, entre otros.