Joven asegura que el Icetex lo reportó por deberle 53 centavos a la entidad

Aunque no lo llamaron a cobrarle por la pequeña cantidad, el sistema lo reportó automáticamente.

Una de las entidades financieras que ayudan a solventar el pago de estudios universitarios a través de un crédito es el Icetex, institución que está vinculada al Ministerio de Educación y que busca mitigar la brecha de acceso a la formación superior. Sin embargo, pagar las deudas es una responsabilidad y para el colombiano Andrés Silva ha sido toda una incomodidad estar a paz y salvo con esa entidad.

Por medio de redes sociales el joven contó su caso, pues no pensó que por deber 53 centavos el Icetex lo reportaría en la central de riesgo. Según sus declaraciones, él pagaba cada mes, de manera cumplida, el crédito educativo que la entidad le ofreció. Con el paso del tiempo, gracias a sus ahorros, hace poco logró realizar todo el abono para quedar libre de ese gasto.

En vista de que esperaba soltar por completo su vínculo con el Icetex, Silva se percató y consultó en la página web si tenía algún pago o abono pendiente, ahí encontró que aún permanecía en mora: “Tenía un recibo por $ 3.000 y punta por intereses de mora y una cifra irrisoria de capital pendiente. No hubo rollo, pagué el recibo y me olvidé de eso. Eso fue en los primeros días de marzo”, compartió en su perfil de Twitter.

Parecía que todo había quedado en blanco, es decir, el joven colombiano ya podía respirar un poco y dejar a un lado el gasto que representaba el pago de su crédito educativo por mes. No obstante, hace poco Silva se comunicó con la entidad, que también ofrece créditos para estudiar en el exterior, pidió un paz y salvo, pero lo que escuchó le causó dolor de cabeza.

“Me cuentan que el recibo del 5 de marzo tenía 53 centavos de cola que todavía se adeudan”, señaló el joven.

“Me instan a pagarlos de inmediato, pues ya tengo un reporte negativo por 30 días de mora y, si no pago pronto, serán 60. Por la cantidad, no me llamaron a cobrar, pero el sistema reporta automáticamente que hay sumas que se adeudan, así sean tan ridículas como la mía”, agregó.

Sin embargo, el complique no terminó ahí, pues 53 centavos es un monto que no está en la denominación de la moneda colombiana, por lo que debía cancelar 50 pesos, la moneda de cambio más baja del país. Lo que no imaginaba es que tendría que acercarse hasta una oficina para canjear la pequeña suma de dinero, ya que si lo hacía por canales virtuales el monto debía ser de 1.000 pesos por PSE (Pagos Seguros En línea), la segunda opción representa un monto de 2.000 veces más que el valor de la deuda.

Aún así, Andrés Silva optó por pagar en línea, pero sin vueltas. Según el joven, la persona que lo atendió al teléfono le dijo: “Pague los 1.000 pesos. Esto suele pasarle a mucha gente”.

El usuario de Twitter terminó diciendo que, por más mínima que sea la suma, este tipo de situaciones podría pasarle a cualquier persona y una de las consecuencias es resultar reportado en centrales de riesgo.

ICETEX me reportó a central de riesgo porque les debo 53 centavos (medio peso) desde hace un mes, que hice el último pago. Ya les pagué 120 cuotas a tiempo y varios millones de pesos en intereses. ¿Cómo puede ser? — Andrés Silva Triana (@afsilvat) May 2, 2022

Cabe señalar que en Colombia, se entiende como central de riesgo a sociedades o agremiaciones privadas que se encargan de registrar y analizar el comportamiento en términos crediticios, financieros y comerciales de una persona.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 1328 de 2008, también son conocidas como bases de datos las cuales están sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Algunas de las centrales de riesgo son: