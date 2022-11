La ‘llave’ entre familia y colegio, para educar, marca la diferencia en el resultado académico de niños y jóvenes

Las investigaciones han demostrado que cuando las familias se involucran más en la formación académica de los hijos, no solo incrementan su rendimiento académico, también tienen un mejor desempeño socioemocional.

La pandemia, entre muchas cosas, nos mostró la importancia de las familias en la educación y, en la mayoría de los casos, lo poco involucradas que estaban con el colegio de sus hijas e hijos. Aunque esto tuvo que cambiar por la necesidad del momento, lo cierto es que hoy tenemos la oportunidad de no perder ese acercamiento; es el momento para fortalecerlo y construir una alianza duradera.

Cada día hay mayor evidencia acerca del impacto positivo que tiene en los estudiantes el trabajo conjunto entre padres, madres, cuidadores y el colegio, y los aspectos fundamentales para concretar un trabajo en llave: lo denominamos Alianza Familia Colegio.

Este modelo estratégico, que no se debe perder de vista, se caracteriza porque instituye relaciones de confianza y cuidado, reconoce al otro (padre, madre, maestro, joven, etcétera) como alguien que enriquece el trabajo en llave, asume la educación de un estudiante como una responsabilidad que es compartida y mantiene la coherencia entre el decir y el hacer.

Pero para concretar este trabajo es necesario que el colegio, el centro de desarrollo infantil y la comunidad educativa en general, construyan una visión compartida de la educación y de los roles de cada miembro.

Igualmente, se tienen que crear, explícita e intencionalmente, relaciones de confianza y cuidado mutuo, mantener una comunicación en doble vía, y asegurar procesos de participación amplia y real.

El valor de la diversidad

Hoy está comprobado que la diversidad es un factor que fortalece la Alianza Familia Colegio porque permite que personas de diferentes culturas, formación, proveniencia o rol, se sientan identificadas, pertenecientes y orgullosas de una construcción compartida, y en un país como Colombia, bajo la coyuntura actual de migración, este es un factor decisivo.

En este punto es clave que cada comunidad educativa construya sus propias alianzas para que estas atiendan las necesidades e intereses de sus integrantes. El objetivo es crear un ambiente de confianza y alineación, y mantener una mejora constante de planes y de estrategias de participación.

Niños y jóvenes pueden desarrollar mejor su potencial, si participan padres y maestros en su formación. - Foto: Foros Semana

Para hacer esa construcción hay que conocer las familias, incluir la voz de los estudiantes y el contexto, desarrollar, apropiar y difundir recursos, algo similar a lo que hace Red PaPaz, que brinda respuestas a las preocupaciones del día a día, para articular y fortalecer el trabajo y aprendizaje en red entre las mismas familias, ser parte de procesos más amplios, estar en permanente aprendizaje en este campo que está en pleno desarrollo, y reconocer y documentar lecciones aprendidas y mejores prácticas.

La Alianza Familia Colegio tiene muchas bondades ampliamente reconocidas no solo en el desarrollo académico, sino también de manera particular en el aspecto socioemocional. Pero esta Alianza no se dará de manera espontánea, requiere un esfuerzo planeado y sostenido que a largo plazo le dé continuidad. En conclusión, es clave que los actores involucrados, desde sus diversos roles, aprovechen las ideas planteadas y aseguren que este proceso esté en el ADN de toda la comunidad educativa.