Las polémicas que rondan las ayudas del Icetex en medio de la pandemia

Sin embargo, asociaciones de estudiantes y usuarios han reclamado que estas medidas no representan ningún alivio para las personas en medio de esta coyuntura y por el contrario solo incrementarán la deuda. Son tres los items de este plan a los que les han llovido críticas.

Como mencionó hace poco el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, la recomendación en medio de la crisis “es que los estudiantes sigan estudiando. Que no los vayamos a lanzar al mercado de trabajo porque van a empeorar las condiciones de corto plazo y también sus propias condiciones de largo plazo”.

¿Cómo garantiza el Icfes que no haya fraude en las pruebas en casa?

Contexto: ¿Cómo garantiza el Icfes que no haya fraude en las pruebas en casa?

Por lo anterior, la Corte condicionó la exequibilidad del artículo primero del decreto especificando que la medida “periodo de gracia” no cause intereses sobre los créditos.

El alto tribunal hizo algunas precisiones al decreto concluyendo que de cara a los difíciles momentos que atraviesan las familias “es indispensable velar por que los beneficios sobre los créditos educativos se traduzcan en un verdadero alivio financiero y no simplemente en el aplazamiento de sus obligaciones, las cuales al reactivarse volverían con mayor severidad, como resultado de los intereses causados y acumulados durante estos meses”.

El primero es el denominado “periodo de gracia” al que cualquier beneficiario de crédito educativo del Icetex puede acceder. El problema, es que para muchos usuarios, e incluso para la Corte Constitucional, esto no representa ningún auxilio si se siguen generando intereses en este tiempo.

Periodo de gracia del Icetex por covid-19 no puede generar intereses

Contexto: Periodo de gracia del Icetex por covid-19 no puede generar intereses

De no ser por las precisiones de la Corte, este “periodo de gracia” hubiera generado más de 4.200 millones de pesos en nuevos intereses a los más de 27.000 usuarios que se acogieron a esta medida de acuerdo con respuestas entregadas por la misma entidad. Esta cifra sólo recoge los intereses que se hubieran generado hasta agosto, es decir que la cifra sería mayor ya que este auxilio se extendió hasta diciembre.

Acevedo explicó que cuando se concibió este periodo de gracia se pensó en que muchos de los usuarios no se les generarían intereses ya que el 75 por ciento tiene tasa subsidiada por el Gobierno y no generaría una carga. Precisó que ante la Superfinanciera se estipula que en un periodo de gracia se pacta una nueva fecha para pagar los intereses, pero no comprende una condonación de estos. Señaló que son respetuosos y ya acogieron esta decisión dando un parte de tranquilidad a los usuarios acerca de este beneficio. “Acogemos la decisión aunque esto signifique, tal y como dice la Corte en el documento, que menos personas sean beneficiadas”, dijo el funcionario.

El segundo punto controversial, y el que causa mayor preocupación dado que la Corte no se refiere a él, es el relacionado con la ampliación en los plazos de pago. Quienes se acojan a esta medida pueden extender el plazo de pago hasta el doble del periodo inicial, con lo que las cuotas terminarán siendo más bajas. Sin embargo, el valor final pagado podría ser mayor en hasta un 30 por ciento más de su deuda que si no se hubiera acogido a este plan.