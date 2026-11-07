No son solo golpes: esta es la forma de bullying que más afecta a los estudiantes en Colombia, según un informe

Uno de cada cinco estudiantes de 15 años enfrenta situaciones de bullying de manera frecuente en su colegio. Así lo revela un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, que encontró que el 20,7% de los jóvenes, cerca de 124.000 alumnos, ha sido víctima de agresiones como burlas, amenazas, golpes, rumores y publicaciones de información personal sin autorización.

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El estudio tomó como referencia los microdatos de las pruebas Pisa del año 2025, evaluación internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que no solo mide el desempeño académico, sino que también recoge información sobre las experiencias de los estudiantes dentro de sus instituciones educativas.

Los resultados ponen nuevamente sobre la mesa una problemática que continúa afectando a miles de menores, pese a que Colombia cuenta desde 2013 con la Ley 1620, creada para fortalecer la convivencia escolar y prevenir situaciones de violencia en las aulas.

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es que el bullying no siempre se manifiesta mediante agresiones físicas.

De hecho, la forma de acoso más frecuente entre los estudiantes colombianos está relacionada con los rumores.

El 13,4% aseguró que otros compañeros difunden comentarios desagradables sobre ellos, una situación que puede afectar sus relaciones personales y su tranquilidad.

Depresión infantil / Bullying / Acoso escolar Foto: Getty Images/iStockphoto

Las burlas también aparecen entre las principales formas de intimidación, con un 10,7% de estudiantes afectados. En contraste, los golpes y empujones representan el 4,3%, mientras que las amenazas directas alcanzan el 3,4%.

El panorama tampoco mejora cuando los jóvenes salen del colegio. Según el informe, el 3,6% experimenta ciberacoso, aunque en la mayoría de los casos este tipo de violencia ocurre junto con las agresiones presenciales.

Esto significa que muchos estudiantes continúan recibiendo ataques a través de sus celulares incluso cuando están en sus casas. En general, el 9,7% vive alguna modalidad de acoso cada semana.

El entorno familiar también tiene un papel importante. Los investigadores encontraron que los jóvenes que sienten poco respaldo en sus hogares presentan mayores niveles de victimización.

Entre ellos, el 24,4% sufre bullying frecuente, mientras ue entre quienes reciben un apoyo familiar alto, la cifra baja al 16,8%.

Gloria Bernal, directora del LEE, destacó la importancia de acompañar a los menores y brindarles herramientas para enfrentar estas situaciones.

El acoso escolar es una conducta de persecución física y psicológica que realiza un estudiante contra otro de forma negativa, continua y con intencionalidad, que causa daño, temor, tristeza, entre otros en la víctima. Foto: iStockphoto

“Las familias no pueden estar presentes en cada situación difícil de sus hijos, pero sí darles herramientas para enfrentar el acoso”, explicó.

Otro factor relacionado con el problema es el ambiente dentro de las aulas. En los colegios donde existen mayores dificultades de convivencia, el porcentaje de estudiantes acosados llega al 23,8%.

También se identificó una mayor exposición entre quienes han repetido algún grado o cursan un nivel inferior al esperado para su edad.

Las consecuencias van más allá de los conflictos entre compañeros. EN 27,7% de quienes sufren acoso frecuente manifiesta que se sienten solos en el colegio, frente al 13,8% de los estudiantes que no viven esta situación.

Además, las víctimas reportan menor satisfacción con su vida y una percepción menos favorable de la seguridad en sus instituciones.

A teenage student is the victim of cyber bullying, looking sad Foto: Getty Images

El rendimiento académico también resulta afectado. El 42,7% de los estudiantes acosados faltó a clases durante las dos semanas anteriores a la Prueba Pisa, una proporción superior al 34,5% registrado entre quienes no sufren estas agresiones. Asimismo, obtuvieron resultados inferiores en lectura y matemáticas.

Para Omar Garzón, investigador del laboratorio de la Javeriana, esta situación puede convertirse en un círculo difícil de romper.

“La relación entre acoso, ausentismo y rezago puede convertirse en un círculo vicioso”, advirtió, al señalar que prevenir estas conductas también es fundamental para garantizar el derecho a la educación.

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En la comparación internacional, Colombia tiene el puesto 43 entre 90 sistemas educativos evaluados, con una cifra cercana al promedio mundial.

Aunque el país presenta mejores resultados que la media latinoamericana, los investigadores advierten que todavía existen desafíos importantes para proteger a los estudiantes.

El informe también señala que la disminución de la distancia frente a los países de la Ocde no necesariamente representa una mejora, pues el acoso aumentó en varias naciones desarrolladas.