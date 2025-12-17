Educación

Primeros años de vida: cómo la estimulación temprana impacta el aprendizaje y la adaptación emocional

Expertos destacan que iniciar procesos educativos desde los primeros meses favorece el lenguaje, la creatividad y las competencias sociales, sentando bases para un mejor desempeño académico y emocional.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 7:02 p. m.
Jardín infantil de clases
Jardín infantil de clases Foto: Getty Images

Estudios de la Universidad de Harvard indican que incorporar estímulos educativos en etapas tempranas en los niños es importante, ya que “fomenta de manera acelerada el desarrollo del lenguaje, la creatividad y las competencias sociales”. Estas habilidades constituyen bases esenciales para un mejor desempeño académico y la realización integral del menor.

Orgullo colombiano: dos profesores entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026

Aunque el Ministerio de Educación de Colombia establece que la edad promedio de entrada a preescolar o kínder es a los 4 años, investigaciones del Instituto de Educación Infantil de la Universidad de Oklahoma y del Centro para el Desarrollo Infantil de Harvard refuerzan la necesidad de iniciar la estimulación mucho antes. La razón principal es la plasticidad cerebral, ya que durante los primeros tres años de vida el cerebro puede formar hasta un millón de nuevas conexiones neuronales por segundo, siendo este período óptimo para la absorción de estímulos y aprendizajes.

Jardín infantil de clases
Expertos destacan que iniciar procesos educativos desde los primeros meses favorece el lenguaje, la creatividad y las competencias sociales, sentando bases para un mejor desempeño académico y emocional. Foto: Getty Images

Patrick Bauch, rector del colegio Bureche School en Santa Marta, explica que “desde los cuatro meses es esencial que los niños estén involucrados en actividades de aprendizaje activo y experiencial. Esto les permitirá construir habilidades como la independencia, la curiosidad, la cooperación y la resolución de problemas”.

La metodología educativa es clave para el desarrollo académico y emocional. En Bureche School se implementa la metodología HighScope, que permite a los estudiantes explorar el mundo a través de experiencias directas con personas, objetos, eventos e ideas. En este enfoque, los docentes actúan como facilitadores, fomentando la exploración de materiales y la vinculación a situaciones nuevas, lo que contribuye al desarrollo integral.

Educación

Orgullo colombiano: dos profesores entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026

Educación

Las carreras que serán oro puro en 2026: estos son los perfiles que buscan las empresas

Educación

IBM y Biz Nation ofrecen formación gratuita en habilidades tecnológicas para Colombia y EE. UU.

Educación

Las razones por las cuales María Corina Machado y su hija hablan perfecto el inglés

Educación

Estudiantes tienen oportunidad de acceder a condonación del Icetex: así recibirá el beneficio

Foros Semana

‘Aprender haciendo’: el modelo que está transformando la educación superior en Colombia

Educación

La nueva materia que será impartida en los colegios de Colombia

Nación

El Dane tiene nueva misión, tras aprobación de reforma a la Ley 30 de educación

Mejor Colombia

Universidad de Pamplona exalta a sus mejores talentos

Hablan las marcas

Universidad de Boyacá, 46 años como pionera de la educación regional

Las carreras que serán 'oro puro' en 2026: estos son los perfiles que buscan las empresas

Bauch añade que “el manejo emocional en los primeros años es fundamental, ya que facilita la adaptación a nuevos entornos, fortalece la seguridad personal y se convierte en un predictor para el éxito en las relaciones interpersonales y en la vida adulta”. La permanencia en una misma institución desde la primera infancia hasta el bachillerato ofrece un entorno seguro y estable, reduce la ansiedad, aumenta la motivación y permite un acompañamiento personalizado, favoreciendo el desarrollo integral y disminuyendo el riesgo de deserción escolar.

Enfoques como el de Bureche School, que “integran aprendizaje activo, proyectos e inteligencia emocional desde el kinder hasta el bachillerato”, muestran “resultados positivos en la estabilidad emocional” de los estudiantes y en su adaptación a procesos educativos más complejos.

Mas de Educación

Jardín infantil de clases

Primeros años de vida: cómo la estimulación temprana impacta el aprendizaje y la adaptación emocional

Orgullo colombiano: Dos profesores entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026. Joshue Castellanos Paternina, profesor de inglés en el Centro de Estudios Ceprodent – sede Montería en Córdoba, y Jairo Rafael Castro Acosta

Orgullo colombiano: dos profesores entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026

Con la llegada de la IA, se prevé que algunas profesiones puedan desaparecer.

Las carreras que serán oro puro en 2026: estos son los perfiles que buscan las empresas

IBM y Biz Nation ofrecen formación gratuita en habilidades tecnológicas para Colombia y EE. UU.

IBM y Biz Nation ofrecen formación gratuita en habilidades tecnológicas para Colombia y EE. UU.

María Corina Machado y Ana Corina Sosa, su hija, en Oslo (Noruega), tras el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a la dirigente política venezolana

Las razones por las cuales María Corina Machado y su hija hablan perfecto el inglés

La Fundación Universitaria Compensar (UCompensar) se ha consolidado como uno de los ecosistemas educativos más relevantes del país.

Estudiantes tienen oportunidad de acceder a condonación del Icetex: así recibirá el beneficio

La Fundación Universitaria Compensar (UCompensar) se ha consolidado como uno de los ecosistemas educativos más relevantes del país.

‘Aprender haciendo’: el modelo que está transformando la educación superior en Colombia

Los cupos están disponibles para colegios tanto del del área urbana como rural.

La nueva materia que será impartida en los colegios de Colombia

Universidad ECCI recibe certificación ICONTEC ISO 9001

Universidad ECCI obtiene certificación ICONTEC ISO 9001 y consolida su sistema de gestión de calidad

Un informe de la Universidad Icesi revela que solo uno de cada cuatro estudiantes de grado 11 logra desarrollar las competencias básicas necesarias.

Funza se convierte en el primer municipio del país en cubrir el 100 % de la matrícula universitaria

Noticias Destacadas