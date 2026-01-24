Sena abrió 14 nuevos cursos de salud: son virtuales y duran 48 horas; así se puede inscribir

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una de las instituciones educativas más importantes del país, dado que brinda una serie de programas de formación profesional técnica y tecnológica impartida de manera gratuita y con una alta calidad. La institución está presente en casi todo el país y, a través de sus programas, se impulsa la empleabilidad, el emprendimiento, la innovación, entre otros aspectos.

Tras la llegada de un nuevo año, muchos buscan nuevos cursos de la institución para enriquecer sus hojas de vida y así su experiencia laboral, que les permita conseguir trabajos más estables o con mejores condiciones.

Al invertir en la educación técnica, se generan oportunidades laborales y se contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades. De esta manera, se fortalece el tejido social y se promueve un futuro más próspero para el país. Foto: Sena Regional Cauca

Recientemente, se conoció el listado de 14 cursos sobre salud que duran hasta 48 horas y son virtuales. Esta área tiene varias posibilidades de estudio, tanto en conocimientos básicos como complejos. Tenga en cuenta que la mayoría de los cursos tienen una duración corta que no supera las 48 horas, los cuales son los más rápidos dentro del listado.

Este es el listado de los 14 programas a los que puede acceder:

Promoción de la salud ambiental y la seguridad sanitaria

Salud mental en los entornos penitenciarios

Salud Penitenciaria

Desarrollo de habilidades para la atención integral en salud de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Humanización de la atención en salud

Implementación de la Política de Participación Social en Salud

Intervenciones individuales para la promoción y mantenimiento de la salud

Acceder a estos cursos es muy fácil. Foto: Sena / Getty Images

Orientación al usuario en el proceso de afiliación y registro de novedades del servicio de salud.

Valoración Integral en Salud en Primera Infancia – Escala Abreviada Del Desarrollo Ead-3

Acreditación en salud

Aplicación de instrumentos para la valoración integral en salud por curso de vida.

Atención integral en salud al recién nacido.

Cuidado de la salud mental en los entornos de vida

Desarrollo de competencias digitales en el talento humano en salud

Para acceder a los cursos, puede ingresar a través del nuevo portal de cursos del Sena, denominado Betowa. Siga este enlace.

Posteriormente, elija el botón ‘virtual’, que está ubicado en la primera barra de opciones. Luego elija el curso que más afinidad tenga con sus objetivos y deseos.

Siga el paso a paso. Foto: Sena

Luego debe darle clic en ‘inscribirse’. Posteriormente, deberá iniciar sesión o registrarse.