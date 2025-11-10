Suscribirse

Educación

Universidad Distrital: ¿cuántas carreras puede estudiar con un solo pago?

Tenga en cuenta cómo puede cursar más programas pagando una sola vez.

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 1:57 p. m.
Estos son los beneficios que ofrece. | Foto: León Darío Peláez

Estudiar es uno de los anhelos de miles de jóvenes en Colombia, que buscan alternativas para ingresar a la educación superior y estudiar una carrera profesional que les permita superar brechas, aumentar su competitividad en el mercado laboral y generar además independencia económica.

Es por ello que en medio de este anhelo, muchos buscan alternativas con las que puedan acceder a educación sin pagar tanto dinero. Una de ellas son las instituciones públicas, que permiten acceder a educación sin tener que pagar matrículas costosas u otros pagos elevados.

Revise aquí las posibilidades. | Foto: 123RF

La Universidad Distrital es una de las instituciones más populares y que ofrece varias carreras y programas de calidad. Además, ofrece la posibilidad de estudiar más de una carrera al mismo tiempo. Sin embargo, hay una duda recurrente entre los estudiantes y es si deben pagar más o con un solo pago pueden hacer más de un programa académico.

La institución aclaró esta duda en su portal web, asegurando que los estudiantes pueden realizar la inscripción en dos programas académicos con un mismo pago de la matrícula.

Tenga en cuenta que hay algunas excepciones a esta regla, pues en algunos casos no aplica y solo podrá realizar una sola inscripción al programa.

Esta es la Universidad Distrital. | Foto: SUMIN

Programas que solo permiten una inscripción

  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería Electrónica
  • Enfermería
  • Programas de la Facultad de Artes (ASAB)
  • Programas de Ingeniería por ciclos Propedéuticos de la Facultad Tecnológica
  • Profesionalización de Tecnólogos de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Tenga en cuenta que son varios los cupos especiales que ofrece la institución. Entre los beneficios están las matrículas para las comunidades Indígenas, comunidades Negras, para el mejor bachiller de los colegios públicos del distrito capital del año inmediatamente anterior.

También para beneficiarios de la Ley 1084 de 2006 y para beneficiarios del Programa de Reincorporación o Reintegración en el marco del programa para la paz.

