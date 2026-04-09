Universidad Nacional sede Bogotá levanta el paro a partir de la próxima semana

La Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá levantará el paro a partir del próximo lunes, 13 de abril. No obstante, se indicó que entrarán en asamblea escalonada a partir de ese día.

“La Asamblea Escalonada en este contexto, se entiende como un mecanismo de presión que consiste en que se dictan clases pero no se toman notas ni asistencias, sino que se hace un repaso de los temas de las materias. Por lo que sí se contempla la necesidad de reunirnos en asamblea, esta citación primará sobre las clases”, explicaron.

Así mismo, se informó que se instalará una mesa de diálogo con la administración de Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional.

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“Es importante que sepamos que se va a instalar una mesa de negociación con la administración de Ismael Peña con el propósito de presentar el pliego de exigencias que recoge las discusiones alrededor de la coyuntura y que además definirá las garantías académicas para el retorno a clases”, resaltaron.

Por lo tanto, las facultades deben reunirse en Asambleas el día lunes13 de abril para escoger a las personas que harán parte de la mesa de negociación.

También se reportó que, si nada extraordinario ocurre, la normalidad académica retornará a partir del próximo 27 de abril.

En cuanto al nuevo calendario académico informaron que se proyecta que se expida en la sesión del consejo académico del 17 de abril. “Es decir, los detalles del fin del semestre 2026-1 y del inicio del semestre 2026-2 se tendrán entre el 17 y el 20 de abril”, aclararon.

Por su parte, desde la rectoría se emitió un breve comunicado en el que se informó que: “En el marco del proceso constituyente y teniendo en cuenta que la Rectoría mediante Resolución 330 de 2026 convocó a los claustros los días 9 y 10 de abril de 2026, se informa que se cuenta con el permiso académico y laboral para que toda la comunidad universitaria pueda participar. La masiva participación es el ancla que valida el resultado final de este proceso”.