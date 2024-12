Edutubers, una alternativa para estudiar en tiempos de coronavirus

Daniel, quien actualmente va a mitad del pregrado de ingeniería mecatrónica en la Universidad Piloto, recuerda que en su época del colegio estaba lejos de ser el estudiante más destacado en las clases de álgebra y trigonometría. Por el contrario, era usual asistente a las jornadas de recuperación. “No entendía nada de lo que veíamos en clase, no me concentraba, no cogía una sola ecuación”, dice.