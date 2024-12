EE.UU. rechazaría nuevos pedidos de "dreamers" que busquen protección migratoria

Estados Unidos no admitiría nuevas solicitudes de protección para los "dreamers" , aquellos jóvenes que llegaron al país de manera irregular con sus padres, pero podría permitir que quienes ya tienen un permiso lo renueven por un año , dijo este martes un alto funcionario.

El funcionario indicó que quienes ya accedieron al estatuto de protección Daca podrán renovarlo, pero por un año y no por dos, como establece el programa.

A partir de ahora el Gobierno no aceptará nuevos pedidos , pero renovará la protección para quienes ya cuenten con el estatuto Daca.

Varias organizaciones sociales agrupadas bajo la plataforma Home is Here (Nuestro hogar está aquí) denunciaron que pasadas tres semanas de la decisión de la Corte Suprema, el Gobierno todavía no había emitido una directiva sobre cómo iba a cumplir con la decisión judicial.

Las organizaciones se refirieron en específico a la apertura de las solicitudes de protección del programa Daca para jóvenes que nunca hubieran hecho el trámite.