El condón en el cajón

El condón sigue en el cajón de la mesa de noche, empacado en la billetera o peor aún, en los estantes de las droguerías. Las estadísticas del pasado sobre el uso del preservativo en Colombia fueron preocupantes, las del presente escandalosas y las del futuro aterradoras. El balance es negativo. La consecuencia directa de esta tendencia es que el sida es ya una amenaza real para los colombianos. Los últimos estudios demuestran que cerca del 1 por ciento de la población está infectada con el virus. SEMANA.COM discutió con un grupo de jóvenes los estereotipos y percepciones que explican el reducido uso del preservativo. La confianza, la incomodidad, la posición de la Iglesia y 'el momento' fueron los elementos más destacados de esta conversación que ojalá sirva de abrebocas para el foro de discusión sobre este tema.



La confianza



Prejuicio: Los adolescentes confían en su pareja, en su fidelidad y en la verdad de sus palabras.



Consecuencia: El segmento en donde más crece el sida es entre mujeres en una relación estable porque sus parejas son infieles con mujeres u hombres infectados con el virus.



Carlos, 24 años, soltero



¿Por qué la gente deja de usar el condón cuando tiene novio, novia o pareja estable?



Catalina, 27 años, duró un año y ocho meses con su novio anterior



"Pues la verdad, con mi ex novio usamos condón sólo los primeros tres meses"



Francisco, 25 años, lleva varios años con su novia



"Lo mejor es usar el condón si uno no quiere niños todavía".



María Alejandra, 18 años, lleva dos años con su novio



"Mi novio y yo utilizamos condón los primeros seis meses, estuvimos alejados un tiempo y después, sólo pastillas. Estoy segura que él no me ha sido infiel, muy segura".



Daniel, 20 años, lleva dos años con su novia



"Mi novia y yo dejamos de usar condón como a la semana o dos. Después ella empezó a tomar pastillas. Conocer a la niña y saber quién era me dio mucha confianza para no utilizar el condón. Y esas pastillas dan tranquilidad".



María Paula, 27 años, casada hace tres y con un hijo de un año



"Desde que tuve a mi bebé uso condón porque me da pavor quedar embarazada en este momento".



Francisco



"Sí, entre tener un chino y aguantarse el condón, yo creo que es preferible el condón".



Carlos



¿Y el miedo al sida o de otra venérea?



Francisco



"El sida no debe ser preocupante si hay confianza en la pareja".



Catalina



"Cuando uno sabe quién es la pareja y tiene una relación estable ya no le importa".



Carlos



"A mí me da miedo el sida, pero realmente nunca me he hecho el examen voluntariamente. Sólo una vez y por casualidad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Con la confianza es suficiente?".



Catalina



"Yo no pienso en eso, estoy con el tipo, confío en él y listo. Pero eso sí, con mi ex novio nos hicimos un examen de sida, él me dijo, 'qué mamera usar condón, hagámonos el examen".



María Paula



"Mi esposo y yo nos hicimos el examen del sida hace como dos años".



Daniel



"Nunca me lo he hecho".



Catalina



"El examen del sida puede ser una ofensa cuando alguien de la pareja se lo pide a otro".



María Alejandra



"Pero no debe ser así".



Daniel



"El problema es que sólo se habla del sida como si fuera lo único que existiera. "



Catalina



"Es algo muy cultural de los tipos no pensar en el sida, pero ven a una vieja que carga el condón y de una piensan que es una perra".



Daniel



"Sí claro, dicen 'esa sabe a lo que va'".



María Alejandra



"Sí, pero no debe pensarse así, se está protegiendo y ya".



Daniel



"El rol del tipo siempre es 'yo vengo aquí a inseminar', y el hecho de que ahora la mujer cargue condones cambia la connotación, pone en un plano de igualdad a la mujer. Eso culturalmente es muy duro".



La incomodida



Prejuicio: El condón es muy incómodo, no se siente igual



Verdad: Gracias a los avances tecnológicos existen condones con niveles de imperceptibilidad cercanos al contacto directo.



Carlos, 24 años



"¿A mí el condón me parece incómodo, aunque es una percepción que uno se forma. Ustedes qué creen?



Daniel, 20 años



"Uno deja de usar el condón por comodidad. Se aguanta la incomodidad si no hay confianza. Pero desde que ya medio la tenga, se acabó."



Francisco 25 años



"Más que incomodidad, se trata muchas veces de placer."



Catalina, 27 años



"A mí me parece que no es mucha la diferencia".



Daniel, 20 años



"Yo creo que sí la hay, y he oído comentarios de mujeres que piensan lo mismo".



María Paula, 27 años



"A mí no me parece mucha la diferencia, y realmente no sé si a mi esposo le dé mamera usarlo. Supongo que sí".



Lo que dice la Iglesia



Prejuicio: El condón no debe usarse porque su probabilidad de fallar es muy alta y además incita al sexo.



Verdad: El no uso del preservativo no promueve la abstinencia y en cambio no usarlo sí aumenta los riesgos de embarazo y de contraer infecciones de transmisión sexual. Según Profamilia, el condón tiene un nivel de confiabilidad del 85 por ciento, 85 veces más segura que si no se usa.



Carlos



"¿Bueno y para ustedes es un factor determinante lo que dice la Iglesia sobre el condón? ¿dejan de usarlo por eso u optan por la abstinencia?



Francisco



"La religión tiene peso en otras partes, en estratos bajos, en universidades religiosas, el opus dei por ejemplo".



Carlos



"¿Será que en clase alta la gente cree menos en el tema religioso? Hay que tener en cuenta que en estratos bajos los índices de embarazo son mucho más altos. Lo que tampoco se explica por eso."



María Alejandra



"Sí, yo creo que es así".



Catalina



"Sí, las niñas de estratos más bajos siguen lo que dice la Iglesia pero no dejan de tener relaciones sexuales".



Carlos



"¿Y la abstinencia es una opción? ¿La virginidad?"



Catalina



"No, ni modo".



Francisco



"No conozco gente de mi edad que sea virgen".



Daniel



"Yo conozco tipos de mi edad pero por de malas. Pero sí conozco algunas mujeres que quieren llegar así al matrimonio".



Catalina



"Yo no conozco, pero estoy segura de que el porcentaje de niñas vírgenes de 20 años era el triple cuando yo tenía esa edad. Ahora ser virgen, qué oso".



María Alejandra



"De mis amigas no creo que ninguna sea virgen".



El momento



Prejuicio: El trago, la fiesta y las circunstancias impiden la negociación del preservativo



Solución: La negociación del uso del condón no debe hacerse caso por caso sino que debe asumirse como una opción permanente. Si tiene dudas, lea las estadísticas.



Carlos



"Hay otro problema, que tal vez no es un estereotipo. Uno está en una fiesta y se toma unos tragos, conoce a alguien que le atrae, y en el embale no hay tiempo para pensar en el condón. ¿Les ha pasado?".



Catalina



"Me ha pasado con mis novios, muchas veces. Muy irresponsable".



Francisco 25 años



"No, no me ha pasado".



María Alejandra



"Conozco historias de gente de mi edad, y todos borrachos terminan en una casa y todos con todos. Al otro día nadie se acuerda de nada, y obviamente nadie usó condón".



Catalina



"Yo tengo un amigo de esa edad que a veces llega a decirme eso, 'ayer me acosté con una amiga', y todos frescos".



María Alejandra



"Sí, como que no importa quién con quién. No hay problema. El único miedo es que la vieja quede embarazada. Si acaso toman pastillas".