Esa guerra urbana, para muchos, hizo crecer el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Los comandantes amenazan a los menores de edad y a sus parientes, y las familias reciben un ultimátum. Prefieren huir y desplazarse sin denunciar.

“Apenas crecen las niñas, muchos hombres, entre ellos delincuentes, paracos y guerrilleros, hacen presa de ellas”

Pero aun así, las misteriosas desapariciones de jóvenes y familias evidencian el incremento del fenómeno. Un profesor de Tarazá dice: “Hace unos años en este pueblo uno podía ver a 60 o 70 muchachos en la cancha jugando fútbol, pero ahora uno solo ve 30. Después, los mismos vecinos le empiezan a preguntar ¿usted ha visto a fulanito?”. Alean también relató que tenía un grupo de WhatsApp conformado por niños y adolescentes del municipio, en el que cuadraba torneos y armaba partidos. Pero “en los últimos meses les escribía, y unos no me respondían. Otros me decían que ya no vivían allí; habían preferido irse cuando recibieron el ultimátum del Clan del Golfo o los Caparros”.

Sirven de termómetro las precarias estadísticas sobre menores aprehendidos, rescatados o volados que recurren a las autoridades para pedir que les salven la vida. No obstante, “conocemos los casos cuando el problema ya avanzó, y corren peligro de ser asesinados o escaparon y buscan protección”, dice un funcionario público de la región. Con estos exiguos datos se sabe, por ejemplo, que en Tarazá hubo 12 o 13 menores reclutados por el Clan del Golfo o los Caparrapos en 2019, y que en Cáceres la cifra pasó de siete en 2018 a diez en 2019 (siete hombres; tres mujeres, una reclutada por el ELN; y los demás por el Clan del Golfo y los Caparrapos).