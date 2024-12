El 'parcero' del jefe

La lógica parece indicar que ser amigo del jefe trae beneficios, como un tratamiento preferencial en la oficina. Pero un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Chicago encontró una situación en la que esa amistad puede resultar perjudicial.

El trabajo, presentado en Journal of Experimental Social Psychology, demostró que el jefe no suele favorecer a sus amigos, por ejemplo, a la hora de una bonificación, por temor a parecer injusto o sesgado. El estudio abarcó una muestra de 1.200 participantes y, según concluyeron los expertos, los amigos del jefe reciben 25% menos en recompensas que los demás. En cambio, cuando no se trata de recursos de la empresa sino, por ejemplo, de boletas para un espectáculo, los mejores amigos de la oficina sí salen favorecidos. Esto hace pensar que ser amigo del jefe es una ciencia y hay que saber entender los límites. Algunos expertos explicaron cinco puntos sobre cómo llevar una relación estrecha con el jefe sin perjudiar su trayectoria profesional.

1 Las reglas claras: la situación más difícil llega cuando uno de dos compañeros recibe un ascenso y se vuelve jefe del otro. En este caso los expertos recomiendan al subalterno dirigirse al nuevo jefe para decirle que tiene claro su rol y que entiende que la naturaleza de la relación cambió, aunque podrán seguir de amigos.