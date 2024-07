¿El Plan Patriota ha acelerado el momento de sentarse a negociar con las Farc?

la interrupción de su libre transito en sus áreas base (pregunta, ¿seria esto suficiente para convencerlos de la necesidad de negociar?), así también su fracaso o mejor su falta de resultados concretos en el corto plazo podría significar un fortalecimiento de la moral de las Farc que las alejaría de la mesa de negociación.



MODERADOR

Gemao, ¿hay plata para una acción integral realmente eficaz?



Amor

Gemao, ¿sabias que los Andes y el Amazonas constituyen una zona que representa un interés estratégico y de seguridad nacional para EEUU y no solo, obviamente, por el narcotráfico?



GEMAO

Bueno, primero para el moderador: La oficina de coordinación tramita las necesidades ante los entes gubernamentales encargados: los ministerios y las instituciones especializadas en cada área. Sé que hay prioridad para estas gestiones. Para amor: Si es por eso a los gringos les interesa todo el mundo. Creo que debemos ser objetivos, No hay tropas gringas combatiendo ni colonizando.



MODERADOR

Alirio es un experto en el tema del Caquetá. Se los presento y se sumará a la discusión.



LATROYA

¿Qué papel debe jugar la población civil para colaborar con la derrota de las Farc?



ALIRIO CALDERON

La población civil es lo definitivo en la guerra. Para donde ellos se inclinen se inclina la balanza. Ayudan propiciando un entorno de legitimidad e institucionalidad



SERGIO JARAMILLO

LaTroya, para que la población civil pueda jugar un papel tiene que estar segura de que goza de un mínimo de seguridad. Su papel fundamentalmente es ayudar a construir institucionalidad.



NATOS

¿No será que los Norteamericanos quieren "pacificar" el sur de Colombia como están haciendo con Irak y después se la roban?



Amor

No se trata de colonizar. Eso es costoso como lo ha mostrado Irak. Mas bien se trata de captar recursos que, contrariamente a lo que se nos hace creer, si son una riqueza. Si no, ¿por qué EEUU esta siempre ahí donde hay recursos? No es falta de objetividad. Mira en África, es el ejemplo mas reciente.



MODERADOR

Gemao, las Farc no parecen interesadas en negociar con Uribe.



GEMAO

A las Farc no les interesa negociar con el Presidente Uribe, no tienen los espacios ni la capacidad de maniobra que tuvieron con Pastrana. No existen secretos en el Plan Patriota. La Fuerza de Tarea creada para desarrollar la maniobra militar está penetrando la selva; eso representa combates casi que permanentes y, desde luego, heridos y muertos. Lo sabíamos al planear y lo tenemos previsto: las Farc están combatiendo en su terreno: minan los ejes de avance, emboscan los caminos. Nada es secreto, lo que pasa es que la situación de guerra allí es permanente y deja de ser noticia. Nuestros hombres están bien equipados y entrenados. Las noticias se darán cuando ocurran circunstancias realmente importantes.



MODERADOR

Sergio, el tiempo es la mejor arma de las Farc. Ellos no tienen afán ¿Cómo puede el gobierno enfrentar esto?



SERGIO JARAMILLO

Del lado de quién esté el tiempo depende del desarrollo de las respectivas estrategias. Si la estrategia de seguridad del Gobierno tiene éxito y reduce substancialmente el control territorial de las Farc, reduce también sus horizontes de tiempo, porque en un conflicto territorio es precisamente tiempo. Yo creo que el Gobierno ha avanzado en esa dirección pero todavía no esta claro si lo suficiente para que las Farc sientan que no tienen un horizonte de tiempo abierto.



MODERADOR

Alirio, ¿están ganándose las FFMM a la población civil?



ALIRIO CALDERON

Yo creo que el componente de lo civil en esta ofensiva militar es una de sus falencias creo que en esto hay que mejorar mucho para lograr la compenetración del pueblo de manera integral en el Plan Patriota.



OTTY PATIÑO

Buenas tardes. Los saluda Otty. Excusas por mi tardanza. Razones técnicas...



MODERADOR

Otty, ¿crees, como dijo el General Hill del Comando Sur, que el Plan Patriota acelere una negociación con las Farc?



OTTY PATIÑO

No creo que el Plan Patriota o cualquier otro plan, en si mismo, pueda acelerar una negociación si no hay una iniciativa de paz por parte del Gobierno. Hasta ahora la iniciativa política, curiosamente, la mantienen las Farc con lo del canje. ¿Cual es la iniciativa política del Gobierno? no basta la iniciativa militar, pese a que, indudablemente el enfoque estratégico del Plan Colombia pueda ser acertado.



MODERADOR

Otty: Pero el gobierno piensa llevar a la mesa a unas Farc muy golpeadas...¿lo logrará con este Plan?



OTTY PATIÑO

No basta estar golpeado para ir a una mesa si no hay una oferta decente. Nadie va a una mesa para ser humillado.



ALIRIO CALDERON

Frente a la pregunta de que las Farc lleguen golpeadas con el plan patriota a una mesa creo que la debilidad o la fortaleza en una negociación de paz es aquel que tenga el mayor componente político que lo pueda poner a su favor.



LATROYA

Muchas veces la población civil se ve confundida entre apoyar a su ejército o hacerse a un lado supuestamente porque no debe involucrarse en la guerra...



Amor

Para no sacrificar soldados inocentes, hay que profesionalizar el Ejercito. Y ahí no se habla de pobres soldados que van porque les toca, sino de vocación.



Miranda

En caso de que la legitimidad de un proceso de paz, como lo indica el moderador, sea una consecuencia del respaldo de la población civil, ¿qué pasa entonces con todos los colombianos que estamos en desacuerdo con las condiciones en que se adelantan posibles negociaciones con grupos paramilitares que deberían ser castigados y no perdonados?



Cacely

Por eso precisamente es importante fortalecer la sociedad civil, para que en las negociaciones haya un contrapeso entre lo que propone el Estado y lo que desea la sociedad civil.



TITINARO

Gemao, creo que la parte social y política nos va a tocar a los civiles. El Gobierno tiene compromisos hasta las orejas.



RAFAEL1

En últimas, el objetivo final de todo lo que hablamos sobre el Plan Patriota es y debe ser la población civil. ¿O por quién creen que sufren nuestros soldados de la patria?



ALIRIO CALDERON

En el Plan Patriota debe, indiscutiblemente, estar direccionada la parte militar para construir institucionalidad y legitimidad del Estado, llevando paralelamente a la ofensiva militar una presencia eficaz y sobre todo activa de las instituciones que hacen parte del componente social del Gobierno.



MODERADOR

Otty: ¿es sostenible la ofensiva del Plan Patriota?



OTTY PATIÑO

No. No es sostenible una ofensiva en un terreno tan adverso. Las líneas logísticas, en la medida que se profundiza la ofensiva son mas costosas. De modo que, toca estar agitando iniciativas políticas.



Cacely

Para todos los invitados: Cual puede llegar a ser la consecuencia para los secuestrados, la puesta en marcha del Plan Patriota?



ALIRIO CALDERON

Cacely, creo que la situación de los secuestrados puede ser lamentable dado que en un escenario de guerra como el que se esta viviendo en esa región nadie tiene la vida asegurada.



Sagan

Otty, la guerra contra las drogas falló, la intervención en Irak falló, ¿el Plan Patriota fallara también?



OTTY PATIÑO

Sagan, lo mas probable es que el Plan Patriota falle. No veo la política por ningún lado. Ni la política general, ni la política para la población de esas regiones. Lo militar no es la panacea. Una fuerte ofensiva militar ayuda con una fuerte ofensiva política. Pero lo militar no sustituye lo político. Esa es la falla principal.



Luchy

¿Que papel juegan las ONG, que solo se dedican a criticar pero no se les escuchan propuestas concretas para ser presentados en una mesa de negociación? Es mejor actuar que criticar.



ALIRIO CALDERON

Luchy, creo que las ONG, en la medida en que sean muy objetivas y concientes de la realidad de esas regiones, pueden ser determinantes en la búsqueda de soluciones concertadas y de protección a las victimas de la violencia, lo cual termina siendo un gran aliada de la propia institucionalidad



MODERADOR

Sergio, ¿qué tan importante es para el Plan Patriota capturar cabecillas?



SERGIO JARAMILLO

Yo supongo que la captura de cabecillas es bastante importante. Es difícil imaginar en qué consistiría un control territorial clásico en una área tan vasta con tan poca población y con una economía sostenida por la coca.



MODERADOR

Para los expertos, si falla el Plan Patriota ¿qué escenario ven en el futuro?



SERGIO JARAMILLO

Como ya señalé, el problema con el Plan Patriota es que si falla puede tener el efecto exactamente contrario al que aparentemente busca. Las Farc lo verían como una victoria que le fortalecería la moral y les daría menos razones para negociar.



MODERADOR

Por último, ¿qué hace falta para que el Plan Patriota sea una campaña exitosa?



GEMAO

No podemos confundirnos, el Plan Patriota es un estrategia continuada. La primera fase se desarrolló en Cundinamarca. Para nadie es un secreto que las Farc crearon 12 cuadrillas para la ofensiva final hacia la capital, atacaron poblaciones, secuestraron, hicieron pescas milagrosas y lo que todos conocen. Desde Junio de 2003 se les acabó la parranda: se acabó con las cuadrillas 22, 42, 53 y 54. Hoy, la gente puede trabajar. Los pueblos de Cundinamarca volvieron a ser lo que eran. Esta fase es en el sur del país. Desde luego es más difícil, pero no es imposible. Lo importante es que el país asuma lo que nosotros hacemos y por lo que luchamos y además se interese por apoyarnos y respaldarnos. Soy consiente de que se cometen muchos errores pero es de hombres errar. El Ejército tiene como materia prima la sociedad colombiana y en ella se da de todo.



OTTY PATIÑO

Gemao: el problema no es del Ejercito. Las Fuerzas Militares están haciendo lo suyo. El problema es de la conducción política. Si el gran esfuerzo militar se pierde es por responsabilidad de la conducción política. No de los militares.



LATROYA

Otty, qué quieres decir con la conducción política?



OTTY PATIÑO

La conducción política significa ponerle unos objetivos claros a la ofensiva militar. Una ofensiva militar sin objetivos políticos termina siendo muy incierta. La conducción política es lo que permite decir si ganamos o perdimos. Es el nombre de la victoria. Si de lo que se trata es de sentar a las Farc con una agenda distinta a la propuesta en El Caguan, eso toca decirlo. Lo político nunca esta implícito, siempre debe ser explicito. Pero no lo veo en el actual Gobierno.



GEMAO

Sobre la conducción política creo que puedo opinar pero no me puedo extender. Se trata de hacer presencia estatal en esas regiones, que la justicia se cumpla de acuerdo con los códigos y la jurisprudencia colombiana. Que haya inversión para solucionar las NBI. Que se ayude a comercializar los productos que cultivan los campesinos, que haya puestos de salud y escuelas facilitando la vida de los "conciudadanos". Hasta donde se no hay presencia paramilitar en esas regiones, pero si las hay se les va a combatir con la misma firmeza.



Maggy

Excelente Gemao. El Plan Patriota es una estrategia colosal que puesta en marcha por el actual Gobierno y las FFMM ha arrojado hasta el momento excelentes resultados. Pisar el umbral del que se creían dueños y señores los subversivos representa un azote importante en contra de los terroristas de las Farc, ELN y AUC. Eso se ha logrado entrando inteligentemente como lo han hecho las FFMM a recuperar no solo los terrenos sino el corazón de la comunidad. Al final estos asesinos se van a ver obligados a convenir un acuerdo de paz a la luz de la democracia, si es que antes la efectividad del Pan Patriota no acaba con ellos.



Irina

Gemao, ¿como se explica entonces el miedo de la gente, reflejado en los desplazamientos? ¿Ustedes sienten el apoyo de los civiles en el Caquetá? Porque sin el apoyo de la sociedad local no van a haber resultados.



ALIRIO CALDERON

Para que el Pan Patriota tenga éxito es prioritario que se tenga en cuenta a los mas de 20 mil ciudadanos que pueden estar inmersos en esa región, de tal manera que quien logre canalizar ese potencial civil incline la balanza a su favor.



Yesid

Alirio, ¿el Plan Patriota dará resultado a pesar de los intereses de algunos sectores en el conflicto



ALIRIO CALDERON

Creo que el Plan Patriota en la medida que retome la falencia que tiene en la parte del fortalecimiento civil y político puede dar resultado. De lo contrario, podría ser una nueva frustración de los colombianos



Pagatore

Otty, ¿como consecuencia del Pan Patriota ve posible una invasión extranjera a largo plazo? ¿Cree que llegaremos hasta allá?



OTTY PATIÑO

¿Para qué invasión si basta con la inversión?



ALIRIO CALDERON

Definitivamente lo que está pasando con el Plan Patriota se va a resolver en el plano del apoyo civil pues son ellos quienes viviendo en esas regiones por más de 20 años los que verdaderamente conocen las vicisitudes propias de la región.



SERGIO JARAMILLO

Para que el Plan Patriota sea una campana exitosa tendría que estar enmarcado en una estrategia integral del estado en esos territorios. Y tendría que desarrollarse de manera paulatina sin morder tanto a la vez.



Yesid

Alirio, ¿usted cree que el Plan Patriota pueda retomar la credibilidad de la sociedad civil cuando en la actualidad existe un gran trabajo de propaganda política en contra de la agenda Ejecutiva?



ALIRIO CALDERON

Yesid, creo que el Plan Patriota puede recuperar la credibilidad en la población civil siempre que den un giro en la conceptualización que tienen del mismo plan, permitiendo que el objetivo del mismo siempre sea la prioridad los civiles que allí conviven.



MODERADOR

Gracias a nuestros invitados. El moderador no hará más preguntas pero el chat seguirá abierto a quienes quieran quedarse y medianamente moderado para que los expertos que quieran seguir lo hagan. Gracias a todos por participar, nos vemos en una próxima oportunidad.



Yesid

Sergio: ¿el componente presupuestal y la cooperación internacional será suficiente para el sostenimiento del Plan?



SERGIO JARAMILLO

Yesid, ese en efecto es uno de los problemas: los escasos recursos que hay disponibles para intervenir en regiones apartadas del país. En ese aspecto, la cooperación internacional cuenta muy poco, pero el problema aun mas que de recursos es de la capacidad del estado de coordinarse y organizarse, de tener un estrategia coherente, construida como ya han dicho varios, sobre la inclusión de la población civil al Estado y a los beneficios del mismo.



Pagatore

Otty ¿cómo ve que esta influyendo políticamente en el Plan Patriota en la reelección de Uribe?



OTTY PATIÑO

Pagatore, si el Gobierno no logra resultados muy contundentes con el Plan Patriota se puede revertir en lo relativo a la reelección. Claro, el Gobierno puede decir que no son suficientes cuatro años, que para doblegar a las Farc necesita otros cuatro. Pero eso, como muchas de las cosas que están ocurriendo se convierte en un problema de fe, no de racionalidad política o militar



Lucho

Pagatore, la reelección de Uribe forma parte del Plan general de la guerra. Ocho años a la defensiva en medio de la selva acaba con las Farc inclusive como opción política.



Guajiro

Bajo este yugo y control politiquero-paramilitar Uribe tiene ganada la reelección.



Andy

La reelección permitirá que no llegue otro Gobierno débil y elástico como el anterior, que por poco nos deja sin país



MAQUIAVELO

El objetivo político es la Seguridad Democrática.



Guajiro

Maquiavelo tu que has vivido en Colombia, ¿estás seguro de que hay Seguridad Democrática?



Lucho

Maquiavelo, el objetivo político es ganar la guerra.



MAQUIAVELO

Lucho, por supuesto, para garantizar la Seguridad Democrática, el fin justifica los medios... con la Seguridad Democrática el concepto de justicia se puede aproximar mas a la realidad.



Cacely

¿Hay suficiente cubrimiento de los medios de comunicación de lo que es y de los resultados del Plan Patriota? ¿qué opinan?



Guajiro

Los medios son manipulados.



RAFAEL

Sin el apoyo de la sociedad civil es imposible recuperar la patria. De todos nosotros depende el poder sacar adelante al país. Claro que los que tenemos menos de cuarenta años no sabemos lo que se siente vivir en un país sin guerra. ¿Por qué no probamos unos días a ver que nos parece?



Cartagenero

La estrategia que sigue en estos momentos el Gobierno, tiene como norte la presión a las Farc. Se debe continuar así y arrinconarlos mas con el ánimo de que lleguen menos fuertes a la mesa de negociación. Además el pueblo tiene que darse cuenta de que la guerrilla es ahora un miserable cartel de drogas que solo busca el enriquecimiento de sus cabecillas, mientras los mandos medios y los rasos ponen el pecho



Milatessofilos

El problema de la droga está en la demanda, mientras esta exista en los mercados europeos y norteamericanos, se producirá en Colombia, Perú y Bolivia.



LATROYA

Bueno, ¿entonces el objetivo político del Plan Patriota es acabar con las Farc?, eso es lo que ha dicho Uribe, ¿no?



Lucho

LaTroya, acabar con las Farc o con cualquier otra guerrilla es imposible. Pero si podemos obligarlos a cesar en su intención hostil y pactar un arreglo bueno para todos.



RAFAEL1

Este país no nos lo vamos a dejar quitar de los violentos. Ya otras generaciones lo han defendido...y por nuestra culpa jamás.



Luchy

Creo que la forma como cada uno de nosotros podemos colaborar con la búsqueda de la PAZ es comprometiéndonos, siendo soldados, vigilantes y informantes de todo lo que pase fuera de lo común, en nuestro medio, tenemos que dejar el miedo y la indiferencia.



Guajiro

No creo que siendo informantes logremos la paz.



LATROYA

Guajiro, no es ser informantes, es colaborar para que los terroristas y delincuentes puedan ser capturados y enviados a la justicia.



Pagatore

Otty muy ilustrativo su articulo