Todos estos escándalos han llevado a que analistas, expertos y en general la opinión política se divida en tres bloques de interpretaciones. Un primer bloque manifiesta que muchos de estos comportamientos no son nuevos, la diferencia es que, desde el año 2016 no hay conflicto armado, por ende, ahora todo es más visible. Antes de la dejación de armas de las FARC, a los militares se les perdonaba todo, con la idea de que había una guerra contra las FARC. Ahora, sin conflicto, esos abusos ya no se perdonan. Este grupo de personas pide una reforma profunda a las fuerzas militares.