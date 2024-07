Elecciones 2019: ¿Qué se juega el país?

La jornada que concluye permite sacar varias conclusiones. Ciertamente, hubo alarma por el resurgimiento de la violencia en pleno posconflicto , pero, en general, fue una campaña tranquila, comparada con los años en que la guerra con las Farc no permitía que los candidatos se inscribieran ni que la gente votara. En esta contienda murieron asesinados siete candidatos, tres de ellos aspirantes a alcaldías y cuatro a concejos. Es decir, dos muertes más que en 2015. Sin duda, un escenario preocupante.

Ligada a este panorama aparece la financiación de las campañas. Hoy resulta preocupante que solo el 15 por ciento de ellas haya llenado el aplicativo de Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral , que sirve para saber si se volaron los topes y determinar el origen de sus dineros. Si hubieran cumplido al pie de la letra, resultaría más fácil controlar a partir de ahora que los financiadores no reciban el premio de contratos estatales, una práctica que termina en hechos de corrupción.

No obstante, hay preocupación por la gobernabilidad y por lo que viene en regiones como Nariño, Bajo Cauca, Urabá, Arauca, Guaviare o Catatumbo. Allí, las bandas criminales y las mafias, alimentadas por los dineros de la minería ilegal, el tráfico de drogas y las armas, amedrentaron a los votantes y financiaron campañas . La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha reconocido estos factores como causas fundamentales de la violencia que azota a los territorios, que se agudiza en época electoral.

Pero, al ver el panorama en retrospectiva, las cifras no resultan tan desoladoras como en años anteriores. Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), e n 2007 cayeron 27 candidatos, ocho fueron secuestrados y 91 recibieron amenazas. En 2011 hubo 40 homicidios. Eso quiere decir que las elecciones locales de 2019, las primeras de su estilo tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, siguen entre las más pacíficas de la última década. “Todos temíamos que se incrementara la violencia selectiva. Sin embargo, no fue así como efecto de la desmovilización y el cese de las hostilidades de las Farc”, explica Ernesto Borda, analista político.

En Colombia desde hace mucho hay un subregistro en materia de financiación. En el papel, los candidatos deben reportar sus ingresos y gastos, pero el 85 por ciento no lo hace.

Un ganador de las regionales no necesariamente tiene asegurada la presidencial. Hace cuatro años, por ejemplo, se daba casi por hecho que iba a triunfar el candidato Germán Vargas Lleras porque su partido Cambio Radical ganó con creces las locales. Sin embargo, su candidatura languideció en el camino.

En el caso de Gustavo Petro, su principal apuesta está en Bogotá, con Hollman Morris, que no logró despegar, por lo menos, en las encuestas. El petrismo llegó bastante dividido a las urnas, pues varias de sus figuras decidieron no acatar la instrucción de su líder y apoyaron finalmente a la candidata Claudia López. Petro ha tenido fuerza electoral en Bogotá, pero este domingo tendrá una prueba de fuego porque los reflectores estarán puestos sobre si logró o no cautivar a sus votantes para que respaldaran a Morris.

Petro tiene su otra gran apuesta con su hijo Nicolás, que compite con la favorita, Elsa Noguera, por la gobernación del Atlántico, donde el exalcalde de Bogotá dominó en las pasadas presidenciales. No obstante, es poco probable que Nicolás obtenga el triunfo este domingo, dada la enorme favorabilidad de Elsa. Pero si queda segundo, tendrá asegurada una curul en la Asamblea Departamental por cuenta del Estatuto de la Oposición.

Fajardo, por su parte, se la juega con Claudia López en Bogotá. En las presidenciales, el fajardismo barrió en la capital del país en la primera vuelta. Ahora habrá que ver si esa fuerza ayudará para que Claudia llegue al Palacio Liévano.

En cuanto al partido del Gobierno, el Centro Democrático, el senador Álvaro Uribe logró poner presidente con Iván Duque. Sin embargo, su fortaleza no está en lo regional, sino en lo nacional. En el caso de Bogotá, apuesta por Miguel Uribe Turbay, que no puntea en los sondeos.

El uribismo no tiene buena acogida en Bogotá y todo parece indicar que en estas elecciones esta situación se va a mantener. Por eso es posible que, aunque Miguel Uribe tiene un apoyo multipartidista, el guiño del expresidente lo pudo haber afectado.

Finalmente, estas elecciones pondrán a prueba a las firmas encuestadoras. Si se pifian demasiado, revivirá el debate sobre la necesidad de regularlas y fijarles condiciones mínimas de rigurosidad y transparencia. Pues así como hay empresas serias, con prestigio y tradición, otras no aguantan un filtro de calidad sobre su trabajo.

