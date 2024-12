Tuvo que resistir comentarios de esos que antes se hacían y no pasaba nada. Esos que ocurrían permanentemente y eran parte de la historia de presión social que había que aguantar. Decidió cambiar su estilo de vestirse, aunque nunca pensé que se vistiera mal, pero debía tratar de verse menos por fuera para que se viera más por dentro. Ese fue el consejo que recibió de la señora bien puesta de Recursos Humanos que le repetía que debía verse más corporativa.

Yo era su jefe. Era difícil controlarla, bonita y algo irreverente no sabía cómo manejarse en un grupo masculino en su mayoría. Debo reconocer que le iba mejor con los chicos que con las chicas y que uno de sus grandes problemas de relacionamiento organizacional era ser estéticamente agraciada.

Ella trató. En realidad trató. Pero había más cosas que no la dejaban. Los egos ajenos le frenaban el ímpetu por que parecía amenazante. Un día la enviaron a una reunión internacional de innovación para que representara a su país, le fue bien y conoció mucha gente que podría servirle para que la vieran.

Un par de meses después la llamaron y la invitaron a participar en un proceso que le iba a dar mucha exposición, reconocimiento y una promoción justa con sus capacidades. Participó en estos procesos maravillosos de 100 entrevistas y miles de pruebas que le confirmaron que era inteligente, con liderazgo y el alto potencial que esperan en una compañía promedio grande.

Le dieron el puesto, lo logró a pesar de sus detractores. Pero le tocó probar que era buena una vez más. Ya no me reportaba, asi que me volví su mentora y hoy su gran amiga. Intentaron acabarla, entre más subía más querían golpear. Le inventaron historias, chismes y cosas sin sentido.