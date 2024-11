Ceneris Espitia, una madre soltera con dos hijos adolescentes, tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: dejar a sus hijos solos y viajar a Medellín para trabajar como empleada doméstica, pues no conseguía empleo en su vereda.

La vereda La Cabaña está ubicada en el municipio de San Pedro de Urabá, en Antioquia, a más de 400 kilómetros de Bogotá y es un lugar golpeado por el conflicto armado y la violencia, por lo que las oportunidades laborales son escasas.

Antes de emprender su viaje en busca de un trabajo estable, Espitia decidió averiguar cómo era el servicio de internet satelital, ya que había escuchado sobre el tema pero no estaba convencida de que pudiesen llegar hasta su hogar.

En La Cabaña era necesario hacer un viaje de 45 minutos aproximadamente a un casco urbano para conseguir internet.

“Yo llamé y me dijeron que sí, que llegaban hasta acá y que yo podía contratar el servicio, no me lo creía al principio pero decidí arriesgarme y solicité un crédito con Bancamia para traer la antena de internet satelital a la vereda”, le contó Espitia a Dinero.

Así le dio vida a su microempresa Digital CENE Wifi, con la cual provee internet a todos los habitantes de La Cabaña y ha podido beneficiar a más de 250 estudiantes y docentes que durante la pandemia han requerido de las herramientas digitales para poder mantenerse conectados.

“Uno de mis temores era cómo iban a reaccionar mis vecinos y amigos, ya que siempre hemos tenido problemas de seguridad al ser una zona afectada por el conflicto, sin embargo, todos lo recibieron muy bien y hemos podido ayudar no solo a los habitantes de La Cabaña sino también a los que viven en veredas cercanas”, afirmó la empresaria.

Pero más allá de aumentar sus ingresos económicos, una de sus mayores motivaciones para continuar es el cambio que genera en su territorio: “Lo más gratificante de tener este negocio para mí es aportar en la zona rural, estar más cerca del mundo […]”, afirmó.

En el momento en que empezó la pandemia, Espitia tuvo preocupación por el futuro de su negocio, sin embargo, no se dejó atemorizar y continuó trabajando. “Tuve que entregar el local que había arrendado por el tema de la pandemia, pero una casa de familia me permitió seguir prestando el servicio, ahora mi expectativa es construir y tener mi propio local y ofrecer otros servicios de impresión, llamadas y fotocopias, entre otros”, aseguró.

Ahora, la emprendedora sueña en grande, quiere seguir tocando puertas para crecer e invita a los emprendedores a que se arriesguen, que luchen por sus sueños. “No hay mayor satisfacción que darle bienestar a nuestros hijos y a la comunidad, poder estar cerca de ellos es lo que me impulsa a seguir y así deben ser los emprendedores, empezar, que como decimos acá: ‘en el camino se van aliviando las cargas‘, pero hay que dar el paso y seguir”, afirmó.

Espitia recibió un reconocimiento a su labor al ser una emprendedora que ha implementado la tecnología en medio de la crisis.

El reconocimiento fue otorgado en el marco del encuentro internacional “Mujeres incansables: Retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis”, organizado por La Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), grupo al que pertenece Bancamía.

La emprendedora colombiana recibió el reconocimiento por parte de la reina Letizia de España y el presidente mundial de BBVA, Carlos Torres Vila.

Ceneris hace parte del programa “Emprendimientos Productivos para la Paz” (Empropaz), impulsado por Bancamía, la entidad colombiana de la FMBBVA, en alianza con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y las Corporaciones Mundiales de la Mujer Colombia y Medellín, a través de las cuales ha recibido formación y acompañamiento con el fin de fortalecer su emprendimiento.

