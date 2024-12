GESTIÓN

¡A emprender!

Dos proyectos que desarrollarán en el país las multinacionales Accenture y Telefónica buscan convertirse en la gran palanca para dinamizar el ecosistema de emprendimiento en el país. Las iniciativas estarán articuladas con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial y C Emprende, e incluyen la creación de un Nano Lab, a finales de octubre de este año, de la multinacional Accenture, que preside en el país Marco Ribas. Allí trabajarán en priorizar la aplicación de tecnologías como blockchain, internet de las cosas y analytics. Esta iniciativa busca fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento, y lograr que los nuevos empresarios tengan espacios físicos para incubar y desarrollar sus ideas. El proyecto de Telefónica, presidido en el país por Fabián Hernández, prevé iniciar en C Emprende, el 30 de octubre, un campo de emprendimiento e innovación. La idea es abrir el Laboratorio C Emprende Lab de Internet de las Cosas en la pirámide de Movistar. Las dos iniciativas fueron presentadas oficialmente en un acto que se cumplió con la participación del presidente Iván Duque, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y los directivos de iNNpulsa Colombia y Procolombia.