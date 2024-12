En un solo año enfrentó dos momentos bastante difíciles: su divorcio y la muerte de su padre. Estos sucesos tuvieron un efecto negativo en su salud emocional. No era un fiel creyente del mindfulness o prácticas como el yoga, pero se dio una oportunidad y comenzó a formarse al respecto.

El caleño Víctor Coutín a los 19 años se fue a Estados Unidos para aprender inglés e iniciar una amplia y exitosa carrera profesional. Estudió diseño gráfico y junto con un amigo chileno puso en marcha una compañía de importación y comercialización de artesanías latinoamericanas. Pero la idea no funcionó, así que siguió adelante con su carrera, formó una familia y todo iba muy bien, hasta que su vida dio un vuelco inesperado.

Breathe In cuenta con varias opciones para que los interesados puedan acceder a los ejercicios de respiración. En 2019 la aplicación alcanzó 200.000 usuarios provenientes en su mayoría de China y Taiwán.

Precisamente, en esa búsqueda de facilitar la vida de las personas a través del smartphone, el equipo de Hi Mom creó una app que ha tenido un efecto positivo en la calidad de vida de sus usuarios. Se trata de Breathe In, una app de ejercicios de respiración consciente.

En efecto, lo lograron. La compañía cuenta con varias aplicaciones destacadas en el ecosistema iOS. Una de ellas, Typic, una app de fotografía y diseño, supera los 3,5 millones de descargas y la eligieron como una de las mejores aplicaciones por Apple. “Nuestro proceso creativo es muy particular, siempre pensamos qué podría ser útil tener en el celular, evaluamos qué tan atractiva es y a partir de esto comenzamos el desarrollo”, afirmó.

En 2012, cuando pocos exploraban el desarrollo de aplicaciones, Margarita Acosta, junto con su esposo Julián Urrego y su cuñado, Steve, se les ocurrió crear una empresa dedicada a esta tarea. Se trata de Hi Mom, llamada así porque al conseguir el éxito esperaban decir ‘Hola mamá, soy famoso”.

Margarita Acosta, cofundadora de Hi Mom

Psicólogos a un clic

Abraham Guterman se define como una persona con el don para ayudar a otros. Es administrador de empresas y por muchos años estuvo por fuera de Colombia. Pero regresó para continuar con los negocios familiares, enfocados en el comercio.

Sin embargo, sintió que su vida debía estar encaminada por otro tipo de negocios. Emprendió con varias ideas pero no tuvieron éxito y a raíz de esta experiencia se concentró en pensar qué podía hacer. “Empecé a preguntarme para qué soy bueno o en qué puedo aportar, y además de tener habilidades para los negocios, me di cuenta que me gusta que la gente esté bien, que la sociedad esté bien”, contó.

Guterman llegó a la conclusión de que debía tener una propuesta que fuera sostenible desde el punto de vista empresarial y que ayudara a los demás a afrontar momentos difíciles o encontrar un abrazo cuando lo necesitara. De esta manera nació Stability.

Este es un programa de bienestar emocional para empresas y personas naturales en el que se le brinda una atención personalizada y adaptada a cada tipo de persona según su contexto, personalidad e intereses. Todo 100% digital.

Stability ofrece asesorías psicológicas, coaching de vida, nutrición, finanzas personales, asesoría deportiva y de imagen, áreas que para Guterman hacen parte de todo lo que una persona necesita para estar bien. “Nuestros principales beneficiados son los usuarios. En varios de los testimonios que hemos recibido, nos aseguran que les hemos salvado su vida o que hemos ayudado a hacer cambios significativos en su cotidianidad”, afirmó el CEO de Stability.

Los efectos de los servicios de la plataforma han sido bastante positivos. Señala Guterman que aquellas empresas que han confiado en su modelo de negocio han visto incrementar la productividad de sus empleados, han fortalecido el compromiso de la empresa y reducido los porcentajes de ausentismo.

Guterman señala que durante la pandemia los usuarios interesados en sus servicios han aumentado exponencialmente. Desde abril han atendido más de 3.000 citas, gran parte de ellas enfocadas en temas de parejas y propósito de vida. “Cuando la gente está bien, hay resultados positivos en todos los ámbitos. Nosotros queremos ser esa herramienta que los ayude a encontrar bienestar en el momento que lo necesiten”, concluyó.