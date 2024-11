Founder Institute apoyará a emprendedores tecnológicos en Colombia

Los colombianos que quieran desarrollar compañías de base tecnológica tendrán la oportunidad de contar con un aliado que les permitirá fortalecer su idea de negocio y acelerar su crecimiento.

La aceleradora Founder Institute ha anunciado la apertura de su programa de start-ups 2020 con el que busca ayudar a empresarios de toda América Latina a obtener tracción y financiación en un momento tan coyuntural como el que el mundo está viviendo por cuenta del coronavirus.

El programa se llevará a cabo de manera 100% virtual y busca incubar proyectos en etapa de ideación, a través del acompañamiento de expertos y directores ejecutivos de importantes start-ups a nivel mundial, que vía talleres compartirán su conocimiento para que los emprendedores puedan aterrizar y poner en marcha su idea de negocio.

El programa pretende apoyar a una gran cantidad de industrias tecnológicas, incluyendo medios digitales, software, biotecnología, tecnologías limpias, comercio electrónico, avisos comerciales, consumo electrónico, entre otros.

“Si algo nos ha enseñado la covid-19 es que viajar a un lugar para reunirse en persona no es tan importante como pensamos. Hacer nuestros programas 2020 en línea no solo hace que el programa sea más seguro, sino que también nos permite ayudar a los empresarios en nuevas regiones donde nunca hemos tenido presencia física. No importa dónde se encuentre en América Latina, ahora pueden trabajar con nuestro equipo y mentores para construir un negocio a futuro”, afirmó el director ejecutivo de Founder Institute, Adeo Ressi.

Los interesados tienen hasta el 13 de septiembre para realizar la inscripción en la página web del Founder Institute. Una vez se postulen, enviarán un test de admisión predictiva, con el que el instituto evaluará a los emprendedores inscritos.

Según explicaron, la prueba tarda unos 45 minutos, ha sido desarrollada por destacados científicos sociales en conjunto con el equipo de la aceleradora y tiene como finalidad identificar las características emprendedoras de cada individuo.

Una vez finalicen las fechas de inscripción, el Founder Institute evaluará cada una de las postulaciones y notificará a los seleccionados su admisión. Así mismo, los emprendedores que se inscriban podrán hacer seguimiento a su solicitud en la página web.

“Este es el mejor momento de la historia para construir un negocio digital. Cuando las necesidades de los clientes cambian rápidamente, como lo están ahora, los emprendedores están equipados de manera única para moverse rápido y construir nuevas soluciones, mientras las grandes compañías se reorganizan y reducen su enfoque. Las empresas que se están formando y obteniendo su tracción inicial ahora serán las que definan la década de 2020 en el área de la tecnología”, dijo Jonathan Greechan, cofundador.

Founder Institute es una red global de start-ups y mentores que apoya a emprendedores en el lanzamiento de compañías de tecnología que tengan un valor significativo y perduren a través del tiempo. En once años de operación ha contribuido al lanzamiento de más de 4.300 empresas de tecnología en más de 185 ciudades alrededor del mundo.