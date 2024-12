Lía Samantha Diseñadora de modas. La diseñadora Lía Samantha ya fue invitada a participar en pasarelas en el exterior.

La diseñadora Lia Samantha recibió un llamado especial de África durante un viaje, hace 10 años, a Canadá con su banda de reggae. A kilómetros de su casa decidió visitar el barrio afro en Toronto y se encontró con las telas africanas. Los patrones de estas le hablaron al oído de liberación de sus ancestros, equilibrio con la naturaleza y lenguaje del universo.

Al principio el mensaje no fue del todo claro, pero la iluminación de la misma naturaleza le abrió camino en un mundo que no era desconocido para ella. Papá sastre y abuela modista, Lia Samantha fue amiga de la máquina de coser desde que era una niña, pero después de ese viaje la vida la llenó de revelaciones. “Fue como cuando escuchas una canción en inglés que te encanta y sientes que te identifica, pero no entiendes nada. Luego buscas las traducción y te das cuenta que habla exactamente de lo que estás viviendo”.

Cargada de reivindicación, resistencia y lucha, Lia Samantha empezó en la moda sin esperar que las personas se identificaran con lo que a ella le gustaba.

Pronto, la semilla de su negocio fertilizó. La artista confeccionaba los vestuarios para sus presentaciones musicales y sin proponérselo se convirtió en una vitrina andante. Lia Samantha pensaba que su estilo solo le gustaba a ella y a un par de amigas. Pero siete años después, aquel proyecto echaría raíces y la llevaría a todas las pasarelas del país.

Cuando llegó a ColombiaModa en 2014, con su primera colección Everyday Afro, quería mostrar con dignidad las estéticas de la cultura afro. Desde entonces ese ha sido el hilo conductor más fuerte de la marca en la que su hermana ha sido su aliada.

Hace dos años creó su propia tienda, un lugar inspirado en la sala de su casa. Ha diseñado 7 colecciones y ha colaborado con marcas como Nike y Head & Shoulders. Después de recorrer las principales pasarelas del país, se prepara para aceptar las invitaciones a los desfiles internacionales de la Semana de la Moda en Nueva York, Milán, París y Londres. De la mano de su papá, de quien heredó el amor por el arte, trabaja para tener su propio taller.

