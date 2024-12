1. No tengo dinero

Se emprende con lo que se tiene, no con lo que queremos tener. Pedir una deuda es incrementar el riesgo del proceso de emprender y buscar inversionistas cuando no se tiene nada concreto es casi una misión imposible. Así que debes emprender con lo que tienes, así sea poco. En el Paso 31 de mi libro Arnés: Guía Práctica Para Emprender pensarás en financiación, antes no.