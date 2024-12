La guerra contra el coronavirus necesita un arma esencial que escasea hoy en el mundo. Se trata de un aparato que puede reemplazar la esencial función de respirar que cumplen los pulmones y que pierden los pacientes más graves de la covid-19. Aunque se estima que no es más del 5 por ciento de los contagiados, cuando los casos se disparan, como sucedió en Europa, los hospitales no dan abasto con la cantidad de personas que necesitan los ventiladores mecánicos, solo disponibles en las camas de una unidad de cuidados intensivos (uci). Es ahí cuando se comienzan a tomar decisiones de guerra sobre quiénes puede acceder a ellos y quiénes no. Bogotá lanzó esa alerta desde el comienzo de la pandemia. La ciudad contaba al comienzo de este año con 967 camas de ucis, pero hizo una veloz gestión para elevar este número.

El principal problema para esa meta son los costos. La red hospitalaria, ya golpeada por deudas históricas y fallas estructurales del sistema de salud, aseguró que no tenía con qué ampliar su capacidad y comprar los elementos de protección a su personal. Entonces, surgió una alianza trascendental para la lucha contra el virus. Liderada por ProBogotá Región en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá, Camacol, el Foro de Presidentes, y con el apoyo de la Cámara Colombo Americana, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y Asobancaria, las compañías que operan en la capital del país decidieron enfocar allí sus ayudas.