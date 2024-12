“El abanico es amplio y no solo se trata de recomprar, también puede ser rentar. La filosofía no es competir con nuestros dealers, es complementar la red que ya tenemos con ellos”, agrega Proaño.

El negocio de combustilbes para la aviación y el sector naviero son algunas de las apuestas de Primax

Hoy, Primax cuenta con 802 estaciones y espera sumar 50 cada año en los próximos cuatro años, hasta llegar a las mil estaciones.

“Las inversiones iniciales planteadas para introducir la marca y reformular las estaciones bordeaban US$40 millones, pero si sumamos un plan de negocios por otros US$60 millones, el total asciende a US$100 millones”.

Sin embargo, esta cifra no incluye consolidaciones de mercado, en donde hay marcas regionales que podrían complementar su oferta.

La incertidumbre sigue presente en los mercados, y es necesario reactivarse. “Sabemos que esto no va a ser permanente. Hay que solucionar la contingencia de corto plazo, ajustarse los cinturones, pues la crisis es muy fuerte para las empresas, porque están diseñadas para un tamaño de mercado y al caerse la demanda afecta a toda la cadena. Como empresarios tenemos que ver el futuro. No sabemos si van a ser 4 o 6 u 8 meses difíciles. Lo que sí sabemos es que no van a ser 5 años, ni 4 ni 3. Hay que irse ajustando en el corto plazo, pero no perder la visión de largo plazo, porque de lo contrario no hacemos ni construimos empresa”, puntualiza Proaño.

¿Qué es el Grupo Romero?

Primax hace parte del portafolio de compañías del Grupo Romero, uno de los más importantes del Perú. Tiene presencia en más de 10 países en América Latina, con ingresos anuales por US$9.400 millones y genera unos 30.000 puestos de trabajo en la región. En Colombia, hace casi dos años Primax adquirió el negocio local de distribución de combustibles de ExxonMobil.

Adicionalmente Credicorp, empresa del grupo, adquirió la comisionista de bolsa Ultraserfinco y opera en Colombia hace varios años. Y hace unos meses, el Grupo Romero adquirió 50% de AI Candelaria, dueña de 22% del oleoducto de Ocensa. En su portafolio de empresas también está Alicorp, empresa de consumo masivo líder en el mercado peruano y tiene negocios en agroindustria, con aceite de palma, pesca, logística operaciones portuarias y etanol.