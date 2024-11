Una encuesta revelada por Fenalco encontró que más del 70% de los empresarios consultados no tiene cómo pagar completa la prima de mitad de año, debido a la crisis que enfrentan por el coronavirus.

Así, por ejemplo, del total de las personas consultadas, 27% contestó que negociará con el personal para pagar la prima en cuotas mensuales, mientras que 17% manifestó que la pagará con créditos bancarios.

Quienes no saben cómo pagarla y no tienen cómo pagarla sumaron 27% del total de los empresarios. Por otra parte, otro 12% señaló que negociará el pago para diciembre. Esto se traduce en que 71% de las empresas hoy no tiene los recursos suficientes para pagar este beneficio de mitad de año.

“Parece claro que, sin un apoyo decidido del Gobierno nacional, solo una fracción muy baja de los comerciantes podrá honrar, cumplida y totalmente, su compromiso de pagar la prima correspondiente a mitad de año”, manifestó Jaime Cabal, presidente de Fenalco.

A pesar de la crisis, cabe resaltar que 70% de los consultados expresó seguir con sus negocios, aunque con dificultades y acudiendo al comercio electrónico o a los domicilios, mientras que un 19% piensa en cerrar definitivamente y 10% ya lo hizo.

En cuanto al funcionamiento, 31,1% opera totalmente en medio de la emergencia sanitaria, mientras el 55% lo está haciendo parcialmente; en el lado contrario, 12% cerró temporalmente y 1,4%, definitivamente.

En el comercio, la cifra de negocios que han cerrado parcial o totalmente llegó a 34%.

Auxilios financieros

Uno de los problemas que más se evidencia entre los empresarios y comerciantes es la falta de flujo de caja. Según la encuesta, más del 30% de los consultados ha sido beneficiario de las líneas de crédito subsidiadas del Gobierno o de los auxilios financieros. Sin embargo, estos no se han hecho efectivos, lo que dificulta su operación.

En el mismo sentido, 23% indicó que acudió a alguno de los auxilios, pero no aprobaron su solicitud; y un 16% afirmó que los recursos son insuficientes.

“El sentir generalizado de los empresarios es que el sistema financiero no ha sido eficiente para dar solución favorable a las solicitudes de crédito”, manifestó Cabal, quien agregó que, para los consultados, estos trámites resultan complejos.

Por último, frente al anuncio de la apertura gradual de varias actividades a partir de este lunes, 1 de junio, 43% de los encuestados contestó que espera que las ventas y la situación de su negocio mejoren.