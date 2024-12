La solicitud de los empresarios del país representados en la Andi de archivar el Proyecto de Ley de Pago a Plazos Justos -con el cual se pretende que a los pequeños, micro y medianos empresarios les paguen sus facturas máximo a 60 días- desató una gran polémica.

Según el gremio de los industriales, el proyecto no atiende los intereses de todos los actores de la cadena, ni tiene en cuenta las implicaciones macro y microeconómicas que se derivan de un proyecto de esta naturaleza. Además no hace una sustentación rigurosa, en opinión de la Andi. entidad que afirmó que sus comentarios no han sido tenidos en cuenta hasta el momento.

Ante estas afirmaciones el autor del proyecto en la Cámara –que ya fue aprobado en segundo debate - Mauricio Toro del partido Alianza Verde, se mostró preocupado que luego de seis audiencias públicas a las que se invitaron a todos los actores, la ANDI haya decidido participar solamente en la última, y hoy presente solicitud de archivo para el proyecto.