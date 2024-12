Una de las principales preocupaciones entre los colombianos, al conocer el mensaje del presidente Iván Duque de que el país entrará en una cuarentena preventiva a partir del próximo martes 24 de marzo para frenar el coronavirus, es si será suficiente el abastecimiento de alimentos y productos de la canasta básica para este periodo. La respuesta, según algunos gremios y voceros del comercio es que sí.

El primero en salir a dar una voz de tranquilidad en materia de abastecimiento de alimentos es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya, quien asegura que el país no tiene en este momento ningún tipo de restricciones en la producción de alimentos y que existe suficiente abastecimiento de los mismos para alimentar a toda la población, como se ha hecho hasta el momento.

De acuerdo con el directivo, en varias reuniones que se han realizado con autoridades del gobierno nacional el mensaje ha sido claro por parte de los empresarios: la producción de alimentos y productos básicos de la canasta familiar continuará con normalidad, mientras que por parte del Gobierno se han dado las garantías para mantener esta producción, pues además de la salud, es prioridad garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos.

Este fue uno de los temas que más inquietó a los gremios de la producción la semana pasada, cuando la alcaldesa Claudia López lanzó su iniciativa de hacer un simulacro de aislamiento pedagógico en Bogotá, y al mismo tiempo otros alcaldes y gobernadores decretaron ‘toques de queda’ que ponían en jaque la distribución de alimentos en varias regiones del país.

Gremios y empresarios en ese momento le pidieron al gobierno nacional que coordinara las medidas ya que algunas resultaban contradictorias y se enfrentaban a las que tomaban otros mandatarios, y finalmente ponían en peligro la logística y distribución de los alimentos. Esto llevó a que el Gobierno pidiera a todos los mandatarios regionales una coordinación, a través del Ministerio del Interior, para evitar que, en medio de tanta decisiones municipales y departamentales, terminara afectándose la producción y la distribución de alimentos. Al final, los decretos de los mandatarios regionales garantizaron la entrada de los alimentos a las ciudades al tomar las medidas para permitir su ingreso y movilización.

De hecho, en el decreto que se expedirá en las próximas horas sobre la cuarentena planteada en la noche de este viernes 20 de marzo por el presidente Iván Duque, uno de los temas centrales tiene que ver con la coordinación y garantías para que el abastecimiento de víveres para los colombianos continúe de manera normal.

¿Cómo se preparan supermercados y marketplaces para abastecer a los colombianos?

Hay para todos

Pero si bien la producción de alimentos está garantizada, ¿qué pasa con la llegada de estos mismos del campo a la mesa de los colombianos? En momentos en que el Gobierno decidió apostarle a ‘aplanar la curva’ epidemiológica y privilegiar el tema de la salud por encima de otras consideraciones económicas, muchos se preguntan también qué tan preparado está el país para garantizar la logística que permita que estos alimentos lleguen del campo a la mesa de los colombianos.

La respuesta es que el país cuenta con la logística necesaria y así se ha confirmado en los últimos días, cuando las grandes superficies, los supermercados y las cadenas de descuento han respondido a la llegada masiva de consumidores a los anaqueles.

En los días previos al simulacro lanzado por la alcaldesa Claudia López fue común la imagen de estantes vacíos en los supermercados, tiendas de descuento e incluso en algunas tiendas y minimercados de barrio. Sin embargo, los empresarios del comercio han dicho “hay para todos” pues existe suficiente inventario y antes bien, han pedido a los colombianos que se moderen las compras porque en algunos casos hay quienes han llegado a ‘arrasar’ con los productos de primera necesidad, dejando sin oportunidad de compra a otras familias de menores recursos o a los adultos mayores.

La cadena de Almacenes Éxito, por ejemplo ha anunciado que cuenta con suficiente abastecimiento de productos y desde el pasado jueves 19 puso en marcha varias estrategias como establecer un horario de 7 a 8:30 de la mañana para atender a mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Así mismo, la cadena estableció un tope máximo de compra de dos unidades en productos como tapabocas, antibacterial, alcohol y guantes, y de cuatro unidades para otros productos de alta demanda.

La semana pasada esta cadena de supermercados tuvo que reforzar los procesos de surtido de productos y cada hora mantuvo personal de apoyo para verificar que siempre estuvieran disponibles los alimentos en las góndolas. Sin embargo, en ciertas horas del día los estantes con productos no perecederos como enlatados, arroz y granos estaban vacíos debido a la elevada demanda por parte de los consumidores.

Dentro de las medidas que tomó esta cadena también hay algunas para guardar la distancia social, como establecer que en los puntos de pago y al ingreso de los puntos de venta se debe guardar distancia entre persona y persona, tal como lo sugieren las autoridades de salud.

“Gracias a nuestros proveedores, aliados y colaboradores, hemos fortalecido nuestro proceso de abastecimiento y logística para tener el surtido de productos de la canasta familiar en todos los puntos de venta del país”, dijeron voceros de la compañía.

La cadena Makro, por su parte, aseguró que implementó medidas para atender, proteger y abastecer a todos sus clientes profesionales y consumidores. La compañía adoptó protocolos para reforzar la seguridad y bienestar de sus empleados e intensificó sus procesos de limpieza y desinfección en sus tiendas.

Su plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de los productos necesarios, a través de las 21 tiendas con las que opera en el país, incluye la apertura a las 7:00 am, exceptuando las tiendas de Cartagena y Valledupar que abren 6:00 am y 8:00 am respectivamente, y que durante la primera media hora atiende de manera exclusiva a los adultos mayores, mujeres embarazas y discapacitados.

Arnoud J. van Wingerde, el CEO de Makro Colombia, dijo que el país está “ante una coyuntura en la que es responsabilidad de todos cuidarnos. Debe ser nuestra prioridad ejercer acciones que mitiguen el impacto, colocando por encima de todo, al bienestar de nuestros clientes y trabajadores; estamos en permanente contacto con las autoridades para que de manera coordinada podamos responderles a los colombianos, siempre bajo el principio de la autorregulación y cuidado”.

La compañía ha adoptado medidas internas para proceder con la reposición constande de productos y ya coordinó con sus proveedores para garantizar el abastecimiento permanente de los productos de primera necesidad y en general todos los artículos que distribuye en sus tiendas y que tienen una demanda alta en esta época.

‘No hay desabastecimiento de alimentos y víveres en Bogotá’, Fenalco

También la cadena de descuento Justo & Bueno adoptó un plan de contingencia para responder a la demanda de alimentos, productos de aseo y cuidado personal que ha crecido en los últimos días a raíz del COVID-19. También esta cadena decidió crear un horario de atención especial para los adultos mayores, que atenderán desde la apertura de las tiendas hasta las 9 de la mañana.

En un comunicado, los directivos de la cadena señalaron que están haciendo “todo lo posible con nuestros aliados, proveedores y colaboradores para dar una respuesta que aporte la tranquilidad y bienestar de los colombianos” e i hicieron un llamado “para que realicen sus compras con mesura. Con esto aportamos solidariamente a que todos podamos tener lo suficiente”.

Por su parte la cadena de descuento D1 se sumó a la iniciativa que busca atender todos los segmentos de la población, dando prioridad a los adultos mayores, y pidió que se evite el acaparamiento de algunos productos y puso también restricciones en las compras de algunos productos como gel antibacterial y jabón líquido. Además, informó a través de un comunicado que ha reforzado los pedidos a los fabricantes y proveedores, y ha dispuesto medidas para distribuir el inventario de manera equitativa.