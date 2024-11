"Estas disposiciones restrictivas tienen repercusiones tan hondas que no son compensables únicamente con el comercio electrónico, y se traducen en la muerte para muchas empresas y, por lo tanto, pérdidas innumerables de empleos”, así lo aseguró el director de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego.

En un comunicado de prensa, Fenalco manifestó su preocupación frente a las nuevas medidas impuestas por la Alcaldía de Bogotá para el confinamiento.

De acuerdo con la entidad gremial, las medidas obligarán a más comerciantes a cerrar sus establecimientos, lo que se traducirá en más pérdidas de empleo y el cierre de más empresas.

En su comunicado, Fenalco aseguró que el cierre no debió hacerse por localidades sino por UPZ, para no causar una parálisis de la ciudad. Además, cree que el seguimiento debió hacerse de manera inteligente de los contagiados, sin cierres de actividades productivas.

“Los comerciantes nos han manifestado que con estas nuevas medidas no tienen más opción que despedir a sus empleados, porque no tienen cómo pagar salarios de 15 días de personas que no van a trabajar, sin ni siquiera tener una incapacidad que amortigüe el pago de salario, y sumando que otros 15 también tendrán que pagar con los negocios cerrados”, insistió Orrego.

Además, Fenalco recalcó que los aislamientos obligatorios no cumplen con la misión de preparación del sistema de salud y sí están causando un daño irreparable en los comerciantes.

"Es inaceptable para los comerciantes que negocios que apenas llevaban abiertos una o dos semanas, después de haber estado cerrados casi tres meses, vuelvan a tener que cerrar sus puertas. Eso no es negocio para ninguna persona", dijo Fenalco.

Según Fenalco, los negocios que tengan empleados que no pueden salir de sus casas, obligatoriamente tienen que cerrar por 15 días.

Además, los comerciantes aseguraron que los lugares de abastecimiento sí están cumpliendo con normas de bioseguridad y son los que van a tener que cerrar, pero los informales seguirán operando, convirtiéndose en el foco de infección más alto.

Fenalco también advirtió que las nuevas medidas no contemplan soluciones para el Día sin Iva, lo cual se traduce en un trato desigual para el comercio ubicado en las localidades de Tunjuelito, Santa Fe, Mártires, Chapinero, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme, que ven en esta jornada un alivio para la crisis que viven.

Finalmente, el gremio afirmó que no se contempló aumentar plazos para el pago de impuestos como el predial, "aun cuando empresas no podrán trabajar en lo absoluto durante por lo menos 15 días".

“A esta situación se suma que Bogotá, al ser la capital del país, es la que más aporta a la Nación: su participación es del 25,6% al PIB nacional, y lo que ocurre en la ciudad se refleja en todo el país”, agregó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco Colombia.

