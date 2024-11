Dinero conversó con el director general del Grupo Planeta, Bayardo Henao López, quien detalló cómo ha sido la operación de la editorial este año, los retos que ha enfrentado, la migración hacia la virtualidad y la relevancia que han tenido las mujeres y los autores locales dentro de las ventas de libros en Colombia.

Dinero: ¿Cómo se ha movido la industria a lo largo de este año?

Bayardo Henao: Al igual que la mayoría de sectores de la economía, las industrias culturales sufrieron y la editorial no fue ajena a esta situación. Obviamente, la crisis sanitaria nos generó un cambio radical en ciertos sentidos, pero la industria demostró algo que nos llena de ilusión: la gente encuentra compañía y dialoga con los libros, está dispuesta a apoyar a sus autores y a comprar libros a través de sus librerías favoritas de manera virtual.

No fue un año fácil, pero los libros siguen demostrando, ante desafíos tan complejos como esta pandemia, que encierran una historia y un magnetismo desde hace cuatro siglos, en su época moderna, que es incuestionable. Creemos que, en medio del sufrimiento, los libros acompañaron a millones de personas y eso nos hace sentir orgullosos de nuestro oficio.

D: ¿Cómo se ha visto impactada la edición y venta de libros en pandemia?

BH: En cuanto a la presencialidad, se vieron afectados el lanzamiento y las ferias del libro, que suponen no solo un movimiento comercial para nosotros sino un encuentro humano invaluable. En las cadenas y librerías ubicadas en los centros comerciales se vio afectada la operación al comienzo de la pandemia y durante los primeros meses, con el cierre total.

Sin embargo, la edición, en cambio, de acuerdo con nuestra estrategia, no se vio afectada, pues decidimos honrar nuestro compromiso con los lectores y autores proponiendo contenidos cada mes, los cuales retomamos a partir del tercer mes del confinamiento. El crecimiento acelerado del comercio electrónico y la creatividad de los libreros nos permitieron quedarnos como una alternativa de esparcimiento, conocimiento e imaginación.

D: ¿Cuáles son los libros más exitosos de la editorial en este año?

BH: Hay varios, pues Planeta produce libros para diversas categorías, buscando llegar al mayor número de segmentos de la población. Para mencionar algunos casos, El milagro metabólico y El milagro antiestrés, del doctor Carlos Jaramillo, han sido los libros más vendidos en Colombia desde el año pasado.

En otras categorías, Otro fin del mundo es posible, de Alejandro Gaviria, economista y rector de los Andes, quien dialoga con Aldous Huxley para proponer ideas a estos tiempos difíciles, ha sido un fenómeno indudable.

Así mismo, Historias privadas de la libertad, de Johana Bahamón; El hereje, de Ana Cristina Restrepo, sobre Carlos Gaviria; Mi vida y el palacio, de Helena Urán, y Lo que no borró el desierto, de Diana López, nos demuestran algo evidente en estos tiempos: las mujeres están ocupando lugares prominentes y el contenido local cuenta con lectores interesados en la realidad colombiana.

En ficción internacional se está vendiendo muy bien el libro póstumo del escritor Carlos Ruiz Zafón, La ciudad de vapor, y la nueva novela del escritor cubano Leonardo Padura, Como polvo en el viento.

En infantil, el fenómeno de Niñas rebeldes y los Compas continúa, y en ficción local, Mario Mendoza es sin duda alguna el escritor colombiano que más vende libros en el país.

D: ¿Cuál es la tendencia de este año?, ¿qué categorías se han vendido más?

BH: Estamos experimentando una especie de atomización de las tendencias. Por eso somos un equipo que atiende diversos mercados. De los nichos literarios a las grandes superficies.

Es evidente que los libros de autocuidado y bienestar son una gran tendencia en el país, pero, como lo dije antes, Colombia es un país de lectores curiosos, que quieren estar informados. Por eso, la Historia –los libros de Antonio Caballero y Jorge Orlando Melo lo demuestran–, el periodismo y los libros de empresa están siempre ahí.

Hay otros temas novedosos que han resultado del confinamiento como el Lettering y libros que proponen hacer cosas en la casa.

D: ¿Cómo ven el panorama editorial en Colombia actualmente?

BH: No podemos negar lo evidente: estamos atravesando una tormenta, pero creemos que la respuesta de quienes trabajamos en el sector ha sido rápida y creativa. Hubo un desplazamiento a la virtualidad, al que respondimos de manera oportuna. No es lo ideal y por eso apoyamos a todas las librerías. Seguramente con la llegada de la vacuna recuperaremos eso que Roger Chartier dice: "La posibilidad de ir a ferias y a librerías para encontrar autores y libros que uno no sabía que estaba buscando".

D: ¿Hay un boom de buenos escritores colombianos en este momento?

BH: El mundo sufrirá un cambio que ya muchos nombran como la “glocalización”. Lo local era ya central en nuestra producción pero este año nos ha demostrado que en Colombia hay talento de sobra. En el tema literario, apostamos decididamente por rescatar el pasado con escritores de gran calado como Arnoldo Palacios o Andrés Caicedo, apoyamos nuevas voces como las de Catalina Navas, Julianne Pachico o Andrea Mejía y otras consolidadas como las de Margarita Posada, JJ Junieles, Miguel Torres, Evelio Rosero, Tomás González o Cristian Valencia. Como puede ver, hay talento de sobra y géneros diversos: de la memoria personal al thriller, pasando por novelas sobre las relaciones familiares. Creemos que sobra talento.

D: ¿Cómo se han adaptado a la digitalización?, ¿ven probable que se acaben los libros físicos algún día?

BH: Hace veinte años se pensó lo mismo. La industria sabe que hay una sana convivencia entre formatos. Nosotros no satanizamos ninguno de los dos. Entendemos los cambios del mundo, pero estamos seguros de que tanto los libros físicos como los digitales estarán un muy buen tiempo más entre nosotros porque cada formato tiene ventajas indudables. No son enemigos, sino complementarios.

D: ¿Han pensando en estrategias para incentivar los índices de lectura en el país?

BH: Planeta es un grupo que no solo apuesta por los grandes nombres, sino por crear nuevos escritores y escritoras que mañana serán reconocidos. Es una doble tarea, pues mantenemos orgullosos a nuestros autores y autoras de gran público y vamos sembrando nuevos nombres que estarán en unos años en la cabeza de muchos lectores, en especial de las nuevas generaciones.

Además, tenemos un enorme catálogo internacional que ponemos al alcance de lectores curiosos. Somos un grupo diverso y consciente de que es en esa diversidad en donde se cifran las nuevas comunidades lectoras.

Por otro lado, consideramos que la aceleración repentina que han tenido las ventas en línea gracias a la pandemia nos ayudará a llegar a más lectores. Para nadie es un secreto que uno de los grandes desafíos que tiene la industria editorial colombiana es ampliar el canal de distribución en el país.

D: ¿Cuáles son las expectativas para Navidad?

BH: Son optimistas, consideramos que tenemos una amplia gama de contenidos que cautivará a los lectores. El libro es el mejor regalo porque dura para toda la vida y en nuestro catálogo estamos seguros de que siempre se encontrará un libro para cada miembro de la familia. Es lo que hemos hecho todo el año: levantarnos a editar y a proponer caminos a los lectores.

Creemos en los libros, como dice uno de nuestros eslóganes. Planeta es un grupo editorial que siempre ha defendido una idea a lo largo de los últimos setenta años: "Leer es un plan de vida". Y nosotros crecemos con nuestros lectores.