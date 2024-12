CONFIDENCIA

Alemania descarta nuevo confinamiento en todo el país por la covid-19

El ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, descartó la imposición de un nuevo confinamiento a nivel nacional y considera que la situación actual de la pandemia no llevará a un rebrote de la magnitud de la primera ola de contagios registrada en marzo. "No veo un segundo confinamiento, en el sentido estricto al que siempre se hace referencia", aseguró Spahn, de acuerdo con Europa Press, que ha argumentado que actualmente no hay brotes en los comercios minoristas, las peluquerías y otras áreas.