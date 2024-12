CONFIDENCIA

Sony retira Cyberpunk 2077 de PlayStation Store "hasta nuevo aviso"

La llegada de Cyberpunk 2077 a PlayStation 4 no ha sido del todo satisfactoria para los jugadores, motivo por el que Sony ha decidido retirar temporalmente el juego de su tienda digital y reembolsar el importe del juego a quienes quieran devolverlo. Cyberpunk 2077 llegó a las videoconsolas de Sony y Microsoft el 10 de diciembre, aunque su desempeño en PlayStation 4 y Xbox One no ha sido el mejor, como reconocieron desde CD Projekt Red. El estudio de desarrollo anunció varios parches y dos grandes correcciones que llegarán en los próximos meses y que corregirán los fallos "más prominentes" en sendas consolas, de acuerdo con información de Europa Press.