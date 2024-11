CONFIDENCIA

Minsalud reitera que eventos de más de 50 personas no están permitidos

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, reiteró que los eventos con más de 50 personas no están permitidos por la crisis de la covid-19 : “La recomendación central y esencial es mantener el mayor distanciamiento físico. Cualquier evento que congregue un número importante de personas genera riesgo, así que la recomendación que entregamos es la de celebración virtual”. Asimismo, señaló que hay posibilidades de rebrote y que las medidas no se pueden disminuir. No obstante, reiteró que Colombia tiene aseguradas 20 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales servirán para 10 millones de personas.