CONFIDENCIA

Esto fue lo que más buscaron los colombianos en Google en 2020

Google reveló este miércoles las principales tendencias de búsqueda que hicieron los colombianos durante el 2020, entre las que se destaca el coronavirus y las elecciones de Estados Unidos en los dos primeros lugares. En el tercer lugar está Zoom, seguido por Google Classroom e Ingreso Solidario en las cinco primeras posiciones. La Liga Betplay, los síntomas del coronavirus, el partido Colombia vs Uruguay, Everton y Among Us completan el top 10 de las principales tendencias buscadas este año.