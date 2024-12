ENERGÍA

Interesados en Electricaribe con dudas en el cuarto de datos

El Consejo Nacional de Operación del sector eléctrico le hizo una advertencia al Gobierno, al recomendarle un racionamiento programado en la costa norte por las dificultades de Electricaribe en sus redes. Esto dio pie para que se conocieran dificultades de algunos de los interesados en participar por las dos zonas en que el Gobierno dividirá la empresa. Según algunos de ellos, la información de Electricaribe que se encuentra en el cuarto de datos no ha sido suficiente ni da claridad en algunas de las cifras. Por ejemplo, hasta hace unos días permanecía integrada y no estaban desagregados los mercados por zonas, según había anunciado el Gobierno. Eso dificulta medir las oportunidades y riesgos para decidir si participar o no. Entre las firmas interesadas estarían Electricidad de Portugal –con capital chino–, Inkia Energy, Celsia, EPM y Alberto Ríos.