Trump desmiente que busque declarar la ley marcial para mantenerse en el poder

El presidente de EE. UU., Donald Trump, rechazó este domingo las especulaciones sobre una posible declaración de la ley marcial para mantenerse en el poder, después de que 'The New York Times' informara que así lo propuso uno de sus antiguos asesores, Michael Flynn. "Ley marcial = Noticia falsa. ¡Son solo más noticias incorrectas y malintencionadas!", publicó Trump a través de su cuenta de Twitter. El sábado, 'The New York Times' informó que Trump preguntó durante una reunión en la Casa Blanca en la que estaba presente el abogado de Flynn, Sidney Powell, sobre la recomendación que Flynn planteó en Newsmax TV para "repetir" las elecciones presidenciales bajo supervición militar. Europa Press.