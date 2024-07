La nube: Más allá de la moda, una cuestión de supervivencia

Foto: Marcos Grilanda, Gerente regional de Suramérica de Amazon Web Services y Carlos Cáceres, Gerente de Avanxo.

Amazon Web Services (conocido como AWS) tiene clientes importantes en el país, como Bancolombia, que llevó a la nube la plataforma Nequi de transacciones desde el móvil. Nequi es uno de los movimientos de innovación financiera para milenials más audaces que ha realizado recientemente la banca, pues se trata de un banco totalmente digital, que bancariza a sus clientes desde el teléfono y funciona independiente de la institución financiera que le dio origen; es decir, no hay que tener cuenta en Bancolombia ni en ninguna otra parte. Nequi opera completamente sobre AWS, desde las transacciones diarias hasta la analítica y el registro de auditoría. “El principal beneficio es el time to market: nunca antes se había podido tener un banco digital desde cero en meses”, explica Herbert Gómez, líder de tecnología de Nequi.

El Icfes también entregó en manos de Amazon Web Services la operación de los resultados de las pruebas, que tienen picos enormes de consulta durante las semanas en que son publicados. “Tener la flexibilidad de crecer en un determinado momento y después bajarse es algo que solo cloud puede ofrecer”, agrega Grilanda. Ese instituto procesa algo más de 4,5 millones de exámenes cada año y, aunque cuenta con servidores propios alojados en un centro de datos local, el crecimiento continuo de sus necesidades de cómputo hizo que acudieran desde el año 2005 a servicios externos para complementar su propia infraestructura.

Hoy día, los exámenes múltiples están en manos del servicio Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) y Amazon Simple Storage (conocido como S3). Durante los días en que se publican los resultados de las pruebas, simplemente se incrementa el número de servidores de aplicaciones y bases de datos provistos por AWS para soportar la carga de consultas de los estudiantes. Unas semanas después se reduce ese número, y el Icfes paga solo según el consumo. Es un caso típico de beneficios del modelo cloud, porque se sabe que los centros de datos propios de las compañías suelen tener una capacidad excesiva que no se utiliza todo el tiempo.

La reputación de AWS viene dada por la importancia de algunos de sus clientes globales más grandes. Netflix, el popular servicio de streaming de video, opera sobre la infraestructura de Amazon Web Services, y cabe destacar que Amazon es rival del mismo Netflix en el negocio de la televisión por demanda. La Nasa es otro cliente emblemático. Toda la investigación en marcha sobre Marte, incluida la provisión de fotografías para el público sobre la exploración del planeta rojo, corre sobre infraestructura de AWS.

Más escritorios virtuales

Todavía se puede discutir en algunos escenarios la conveniencia o no de migrar a la nube. Es verdad que no en todos los casos es lo más aconsejable. “Hemos visto que no necesariamente hoy por hoy todos los números de cloud dan: hay que hacer análisis detallados para asegurarnos que no estamos montándonos en una tendencia por montarnos”, advierte Juan Pablo Villegas, gerente de Citrix Colombia, compañía que se mueve desde hace mucho en el negocio de la virtualización, una tendencia pionera en la idea de entregar en infraestructuras de terceros los servicios computacionales de un negocio.