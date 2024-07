Muchos se han dado a la tarea de aconsejar a sus lectores sobre detalles tan simples -e importantes- como el presupuesto, el equipaje, y claro, cómo encontrar servicios de Internet en el camino. Otros más han empezado a montar cortos videos.

Su éxito ha sido tal que son ya todo un nicho dentro del mundo de los blogs. De entrada se pueden citar cuatro excelentes directorios: Muchos se han dado a la tarea de aconsejar a sus lectores sobre detalles tan simples -e importantes- como el presupuesto, el equipaje, y claro, cómo encontrar servicios de Internet en el camino. Otros más han empezado a montar cortos videos.

Su éxito ha sido tal que son ya todo un nicho dentro del mundo de los blogs. De entrada se pueden citar cuatro excelentes directorios: TravelPod, Muchos se han dado a la tarea de aconsejar a sus lectores sobre detalles tan simples -e importantes- como el presupuesto, el equipaje, y claro, cómo encontrar servicios de Internet en el camino. Otros más han empezado a montar cortos videos.

Su éxito ha sido tal que son ya todo un nicho dentro del mundo de los blogs. De entrada se pueden citar cuatro excelentes directorios: TravelPod, TravelBlog , Muchos se han dado a la tarea de aconsejar a sus lectores sobre detalles tan simples -e importantes- como el presupuesto, el equipaje, y claro, cómo encontrar servicios de Internet en el camino. Otros más han empezado a montar cortos videos.

Su éxito ha sido tal que son ya todo un nicho dentro del mundo de los blogs. De entrada se pueden citar cuatro excelentes directorios: TravelPod, TravelBlog , MyTripJournal y Muchos se han dado a la tarea de aconsejar a sus lectores sobre detalles tan simples -e importantes- como el presupuesto, el equipaje, y claro, cómo encontrar servicios de Internet en el camino. Otros más han empezado a montar cortos videos.

Su éxito ha sido tal que son ya todo un nicho dentro del mundo de los blogs. De entrada se pueden citar cuatro excelentes directorios: TravelPod, TravelBlog , MyTripJournal y BootsnAll. Además de contener blogs, se trata de completas páginas con recursos para viajeros. Tienen todo tipo de información sobre destinos, mapas, hoteles, precios, y ofrecen consejos para los viajeros novatos.

A medio camino entre un blog personal -que en la mayoría de los casos no le interesa más que al autor y su grupo de amigos- y una guía de viajes, la razón de su encanto es que ofrecen testimonios en primera persona de gente común y corriente que comparten una cosa: la pasión por la aventura y lo desconocido.

De TravelPod, un sitio muy agradable de navegar y en el que al costado derecho de cada página se muestra un mapa con los trayectos y puntos del recorrido (haga clic en los puntos), vale la pena visitar Muchos se han dado a la tarea de aconsejar a sus lectores sobre detalles tan simples -e importantes- como el presupuesto, el equipaje, y claro, cómo encontrar servicios de Internet en el camino. Otros más han empezado a montar cortos videos.

Su éxito ha sido tal que son ya todo un nicho dentro del mundo de los blogs. De entrada se pueden citar cuatro excelentes directorios: TravelPod, TravelBlog , MyTripJournal y BootsnAll. Además de contener blogs, se trata de completas páginas con recursos para viajeros. Tienen todo tipo de información sobre destinos, mapas, hoteles, precios, y ofrecen consejos para los viajeros novatos.

A medio camino entre un blog personal -que en la mayoría de los casos no le interesa más que al autor y su grupo de amigos- y una guía de viajes, la razón de su encanto es que ofrecen testimonios en primera persona de gente común y corriente que comparten una cosa: la pasión por la aventura y lo desconocido.

De TravelPod, un sitio muy agradable de navegar y en el que al costado derecho de cada página se muestra un mapa con los trayectos y puntos del recorrido (haga clic en los puntos), vale la pena visitar To Tierra del Fuego and Beyond: el viaje de dos aventureros que salieron desde Ottawa (Canadá) en una Van modelo 87, y llegaron hasta la Isla de la Media Luna, al sur de Chile, en la Antártica (por supuesto sin la Van).

O Muchos se han dado a la tarea de aconsejar a sus lectores sobre detalles tan simples -e importantes- como el presupuesto, el equipaje, y claro, cómo encontrar servicios de Internet en el camino. Otros más han empezado a montar cortos videos.

Su éxito ha sido tal que son ya todo un nicho dentro del mundo de los blogs. De entrada se pueden citar cuatro excelentes directorios: TravelPod, TravelBlog , MyTripJournal y BootsnAll. Además de contener blogs, se trata de completas páginas con recursos para viajeros. Tienen todo tipo de información sobre destinos, mapas, hoteles, precios, y ofrecen consejos para los viajeros novatos.

A medio camino entre un blog personal -que en la mayoría de los casos no le interesa más que al autor y su grupo de amigos- y una guía de viajes, la razón de su encanto es que ofrecen testimonios en primera persona de gente común y corriente que comparten una cosa: la pasión por la aventura y lo desconocido.

De TravelPod, un sitio muy agradable de navegar y en el que al costado derecho de cada página se muestra un mapa con los trayectos y puntos del recorrido (haga clic en los puntos), vale la pena visitar To Tierra del Fuego and Beyond: el viaje de dos aventureros que salieron desde Ottawa (Canadá) en una Van modelo 87, y llegaron hasta la Isla de la Media Luna, al sur de Chile, en la Antártica (por supuesto sin la Van).

O Around the World in 111 Days, el excelente diario de Christina, quien empezó su viaje en Bangkok y atravesó Egipto, el Medio Oriente, los Emiratos Árabes, Myanmar, Laos, Camboya, entre otros.

De TravelBlog, otra excelente web para visitar es la de Muchos se han dado a la tarea de aconsejar a sus lectores sobre detalles tan simples -e importantes- como el presupuesto, el equipaje, y claro, cómo encontrar servicios de Internet en el camino. Otros más han empezado a montar cortos videos.

Su éxito ha sido tal que son ya todo un nicho dentro del mundo de los blogs. De entrada se pueden citar cuatro excelentes directorios: TravelPod, TravelBlog , MyTripJournal y BootsnAll. Además de contener blogs, se trata de completas páginas con recursos para viajeros. Tienen todo tipo de información sobre destinos, mapas, hoteles, precios, y ofrecen consejos para los viajeros novatos.

A medio camino entre un blog personal -que en la mayoría de los casos no le interesa más que al autor y su grupo de amigos- y una guía de viajes, la razón de su encanto es que ofrecen testimonios en primera persona de gente común y corriente que comparten una cosa: la pasión por la aventura y lo desconocido.

De TravelPod, un sitio muy agradable de navegar y en el que al costado derecho de cada página se muestra un mapa con los trayectos y puntos del recorrido (haga clic en los puntos), vale la pena visitar To Tierra del Fuego and Beyond: el viaje de dos aventureros que salieron desde Ottawa (Canadá) en una Van modelo 87, y llegaron hasta la Isla de la Media Luna, al sur de Chile, en la Antártica (por supuesto sin la Van).

O Around the World in 111 Days, el excelente diario de Christina, quien empezó su viaje en Bangkok y atravesó Egipto, el Medio Oriente, los Emiratos Árabes, Myanmar, Laos, Camboya, entre otros.

De TravelBlog, otra excelente web para visitar es la de Ali , quien lleva viajando alrededor del mundo -por lugares como Malasia, Nueva Zelanda, Australia, México, California...- desde 2002. Muchos se han dado a la tarea de aconsejar a sus lectores sobre detalles tan simples -e importantes- como el presupuesto, el equipaje, y claro, cómo encontrar servicios de Internet en el camino. Otros más han empezado a montar cortos videos.

Su éxito ha sido tal que son ya todo un nicho dentro del mundo de los blogs. De entrada se pueden citar cuatro excelentes directorios: TravelPod, TravelBlog , MyTripJournal y BootsnAll. Además de contener blogs, se trata de completas páginas con recursos para viajeros. Tienen todo tipo de información sobre destinos, mapas, hoteles, precios, y ofrecen consejos para los viajeros novatos.

A medio camino entre un blog personal -que en la mayoría de los casos no le interesa más que al autor y su grupo de amigos- y una guía de viajes, la razón de su encanto es que ofrecen testimonios en primera persona de gente común y corriente que comparten una cosa: la pasión por la aventura y lo desconocido.

De TravelPod, un sitio muy agradable de navegar y en el que al costado derecho de cada página se muestra un mapa con los trayectos y puntos del recorrido (haga clic en los puntos), vale la pena visitar To Tierra del Fuego and Beyond: el viaje de dos aventureros que salieron desde Ottawa (Canadá) en una Van modelo 87, y llegaron hasta la Isla de la Media Luna, al sur de Chile, en la Antártica (por supuesto sin la Van).

O Around the World in 111 Days, el excelente diario de Christina, quien empezó su viaje en Bangkok y atravesó Egipto, el Medio Oriente, los Emiratos Árabes, Myanmar, Laos, Camboya, entre otros.

De TravelBlog, otra excelente web para visitar es la de Ali , quien lleva viajando alrededor del mundo -por lugares como Malasia, Nueva Zelanda, Australia, México, California...- desde 2002. Aquí , las increíbles fotos y el relato de su visita al lago Inle, en Burma, un hermoso país al sur de China.

De MyTrip JournalMuchos se han dado a la tarea de aconsejar a sus lectores sobre detalles tan simples -e importantes- como el presupuesto, el equipaje, y claro, cómo encontrar servicios de Internet en el camino. Otros más han empezado a montar cortos videos.

Su éxito ha sido tal que son ya todo un nicho dentro del mundo de los blogs. De entrada se pueden citar cuatro excelentes directorios: TravelPod, TravelBlog , MyTripJournal y BootsnAll. Además de contener blogs, se trata de completas páginas con recursos para viajeros. Tienen todo tipo de información sobre destinos, mapas, hoteles, precios, y ofrecen consejos para los viajeros novatos.

A medio camino entre un blog personal -que en la mayoría de los casos no le interesa más que al autor y su grupo de amigos- y una guía de viajes, la razón de su encanto es que ofrecen testimonios en primera persona de gente común y corriente que comparten una cosa: la pasión por la aventura y lo desconocido.

De TravelPod, un sitio muy agradable de navegar y en el que al costado derecho de cada página se muestra un mapa con los trayectos y puntos del recorrido (haga clic en los puntos), vale la pena visitar To Tierra del Fuego and Beyond: el viaje de dos aventureros que salieron desde Ottawa (Canadá) en una Van modelo 87, y llegaron hasta la Isla de la Media Luna, al sur de Chile, en la Antártica (por supuesto sin la Van).

O Around the World in 111 Days, el excelente diario de Christina, quien empezó su viaje en Bangkok y atravesó Egipto, el Medio Oriente, los Emiratos Árabes, Myanmar, Laos, Camboya, entre otros.

De TravelBlog, otra excelente web para visitar es la de Ali , quien lleva viajando alrededor del mundo -por lugares como Malasia, Nueva Zelanda, Australia, México, California...- desde 2002. Aquí , las increíbles fotos y el relato de su visita al lago Inle, en Burma, un hermoso país al sur de China.

De MyTrip Journal sin duda es éste, Muchos se han dado a la tarea de aconsejar a sus lectores sobre detalles tan simples -e importantes- como el presupuesto, el equipaje, y claro, cómo encontrar servicios de Internet en el camino. Otros más han empezado a montar cortos videos.

Su éxito ha sido tal que son ya todo un nicho dentro del mundo de los blogs. De entrada se pueden citar cuatro excelentes directorios: TravelPod, TravelBlog , MyTripJournal y BootsnAll. Además de contener blogs, se trata de completas páginas con recursos para viajeros. Tienen todo tipo de información sobre destinos, mapas, hoteles, precios, y ofrecen consejos para los viajeros novatos.

A medio camino entre un blog personal -que en la mayoría de los casos no le interesa más que al autor y su grupo de amigos- y una guía de viajes, la razón de su encanto es que ofrecen testimonios en primera persona de gente común y corriente que comparten una cosa: la pasión por la aventura y lo desconocido.

De TravelPod, un sitio muy agradable de navegar y en el que al costado derecho de cada página se muestra un mapa con los trayectos y puntos del recorrido (haga clic en los puntos), vale la pena visitar To Tierra del Fuego and Beyond: el viaje de dos aventureros que salieron desde Ottawa (Canadá) en una Van modelo 87, y llegaron hasta la Isla de la Media Luna, al sur de Chile, en la Antártica (por supuesto sin la Van).

O Around the World in 111 Days, el excelente diario de Christina, quien empezó su viaje en Bangkok y atravesó Egipto, el Medio Oriente, los Emiratos Árabes, Myanmar, Laos, Camboya, entre otros.

De TravelBlog, otra excelente web para visitar es la de Ali , quien lleva viajando alrededor del mundo -por lugares como Malasia, Nueva Zelanda, Australia, México, California...- desde 2002. Aquí , las increíbles fotos y el relato de su visita al lago Inle, en Burma, un hermoso país al sur de China.

De MyTrip Journal sin duda es éste, Dave and Mary around the World, el más impresionante: es la bitácora de una pareja que lleva viajando por el mundo desde 1993. Vendieron todo lo que tenían y han atravesado prácticamente todos los rincones del planeta.