¿Recuerda cómo en el colegio registraban en “el observador” su participación en clase, las veces que se salía del salón, que no traía la tarea o que se había copiado de un compañero en una evaluación? Por lo general, si estaba limpio, era porque usted, mientras, si había anotaciones, era porque usted era “desjuiciado”. Así mismo, sucede cuando usted empieza a solicitar créditos.Existen las centrales de riesgo que son las entidades encargadas de registrar cómo se comporta usted con las deudas, cómo las paga y cuánto puede llegar a demorarse pagando una deuda. Esto permite saber si es “buena paga” o si hay un mayor riesgo en prestarle dinero y que usted no sea cumplido, todo eso queda registrado en suEl tema con esto es que hoy en día no sólo es útil para otorgarle créditos, sino también para las empresas que ofrecen. Sí, así como lo leyó. Hoy en día ya no solo basta con contar con un título académico, experiencia en su campo, una buena hoja de vida, sino también un buen comportamiento con los créditos o demás compromisos financieros, que adquiere con el paso de los años.Así, la competencia puede volverse un poco más complicada, pero eso le hace pensar dos veces lo que puede implicar el no pagar su deuda a tiempo o esperar hasta que pasen su caso a cobro jurídico, dependiendo de su deuda.De acuerdo con María Cecilia Bedoya González, subgerente nacional de Manpower Group, una compañía de gestión humana, esto efectivamente sucede en Colombia pero no se aplica para todos los cargos. “Nosotros prestamos servicios a las empresas y nos basamos en sus requerimientos, nos hemos dado cuenta que, ni todos los cargos necesitan estudio crediticio”.Efectivamente esto no sucede con todas las empresas, pero sí las que lo hacen, lo consideran porque se trata de cargos y actividades económicas que lo requieren como, por ejemplo, una entidad financiera. “No tiene “sentido” o mejor dicho, se contrapone, que una persona que esté manejando dinero o que esté en una, no tenga un buen historial crediticio. Entonces, por lo general, los bancos buscan que las personas tengan un puntaje casi que AAA” explica Bedoya.Entonces, las entidades financieras o todas aquellas que pueden requerir de un manejo de dinero o relacionamiento con deudas, puede que apliquen la estrategia, al momento de hacer la selección laboral, es decir, esto no aplica parao cargos en una empresa. La experta de Manpower señala que en empresas, “algunos cargos como los de compras, el financiero, contralor, las personas de contabilidad, los tesoreros, gerentes y jefes de área, tienen un estudio en este sentido. Son personas que deben “dar ejemplo” y ser acordes con su puesto”.Así, efectivamente, estas entidades esperan que la persona que desempeñe ese tipo de cargos se caracterice por valores y habilidades en el manejo del dinero, porque quien sabe manejar sus deudas y tener un buen historial crediticio “supone una persona organizada, responsable de sus compromisos, porque en el momento que conceden créditos es porque tiene capacidad de pago y tiene una responsabilidad con esto”.Le recomendamos también “Las 5 cosas que usted pensaba que afectan su historial crediticio, pero no”. Y aunque esto puede ser unay que no suceda en todos los sitios, el experto financiero, Jorge Saza, explica que para que una empresa revise su historial crediticio, debe haber unadel empleado en la que establece que es consciente que va a ser consultado y que no tiene inconveniente con que eso sea así; de lo contrario, no podrán ver su registro.“Lo normal es que suceda para una entidad crediticia, ya que es una referencia promoviendo la cultura de pago y si le encuentran deudas desde hace meses, es una contraposición de lo que quiere la entidad” argumenta Saza.Pero también puede suceder –nuevamente, dependiendo de la entidad- que la empresa que contrató a una persona con un buen historial crediticio , esté pendiente de que siga siendo así, por la misma razón de ser coherente entre el cargo que desempeña y sus hábitos financieros. Con lo que se busca que los empleados sean ejemplo a seguir para las demás personas.A la vez, todo esto también puede ser propicio para la generación de debates, ya que muchas personas pueden no estar de acuerdo con este tipo de condicionamientos y, por lo tanto, puede que no sean seleccionados. Efectivamente, un historial de crédito no define las habilidades de unani su desempeño o los aportes que puede hacer a una empresa para la que trabaja.Así, esto se puede sumar a otros “estigmas sociales” que existen también alrededor de la presentación de pruebas de embarazo, para las mujeres, -lo cual sería multado de acuerdo con el nuevo Código de Policía - o exámenes de laboratorio para verificar el uso de estupefacientes.Pero en el caso del historial crediticio, usted puede tener dos herramientas a su favor: una, la autorización previa que requiere la entidad que está haciendo la contratación y sea el caso, negarse a darla; y dos, el tener un buen registro, lo cual no sólo le sería útil para conseguir empleo sino para obtener más(como el acceso a uno de vivienda o para estudio).