EN IMÁGENES: La cara del tráfico ilegal de fauna

Foto: Paula Ruiz

Bogotá es el epicentro de este negocio y de esta ciudad exportan e importan cientos de miles de animales. Para transportarlos les sellan muchas veces el pico para que no hagan ruido, los meten en pequeños recipientes para que no se puedan mover y hasta en llantas de camión para que no los encuentren en alguna requisa. Muchos llegan muertos a sus destinos y los pocos que sobreviven quedan con traumas de por vida.